Türkiye’deki annelerin üçte biri ‘sevgi’ diyor

P&G’nin bebek bezi markası Prima, dünya çapında başlattığı Sevgi, Uyku ve Oyun isimli yeni manifestosunu duyurdu. Yeni manifestosu ile Prima, bebeklerin mutlu ve sağlılık gelişiminde sevgi, uyku ve oyunun öneminin altını çizecek.

Sevgi, Uyku ve Oyun manifestosu bebeklerin büyüme yolculuğunda milyonlarca farklı yol olduğunu ve her bebeğin gitmesi gereken yere kendi yolunu seçerek; kendi zamanlamasıyla varacağını vurguluyor. Yeni manifesto ile Prima, tüm dünyada bebeklerin sevgi, uyku ve oyunun milyonlarca farklı şekilde yaşanmasına katkı sağlayacak.

Sevgi, Uyku ve Oyun’un Lansmanı Şevval Sam ile yapılacak

Şevval Sam, bebeklerin gelişiminde kritik öneme sahip olan ‘Sevgi, Uyku ve Oyun’a dikkat çekmek üzere Türkiye’deki anne ve bebeklerinden ilham alarak özel bir şarkı besteleyecek.

Prima, Sevgi, Uyku ve Oyun’un manifestosunun ve öneminin Türkiye’deki geniş kitlelere ulaştırılması için ünlü sanatçı Şevval Sam ile işbirliği yaptı. Sanatçı, işbirliği doğrultusunda, annelerin paylaşımlarıyla, Türkiye’deki bebeklerden ilham alarak sevgi, uyku ve oyunu anlatan bir şarkı besteleyecek.

Prima, şarkının hazırlık aşamasında ilham kaynağı olması için anneleri yarisma@primasevgiuykuoyun.com e-posta adresinden bebeklerinin sevgi, uyku, oyun anlarının fotoğraf ve videolarını paylaşmaya davet ediyor. Dileyen anneler bebekleriyle birlikte söyledikleri veya dinledikleri bir şarkıyı da paylaşabilecek. Şevval Sam, bu içeriklerden ilham alarak Türkiye’deki bebeklerin sevgi, uyku ve oyun anlarını kutlamak amacıyla bir şarkı besteleyecek. Ardından şarkıya paylaşılan video ve fotoğraflarla bir klip hazırlanacak ve şarkı Şubat ayında tüm Türkiye ile paylaşılacak.

Prima, 10 ülkede 8.000’i aşkın ebeveyn ile bebeklerimizin sevgi, uyku, oyun alışkanlıklarını ortaya koymak için bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında ebeveynlere bu sevgi, uyku ve oyundan hangisinin bebek için en önemli olduğunu soruldu. Türkiye’deki ebeveynlerin 3’te 1’inden fazlası; yüzde 37’si, bebeğin mutlu ve sağlıklı gelişimi için sevginin en önemli şey olduğunu söyledi.

Araştırma ayrıca Türkiye’deki bebeklerin içinde bir sanatçı olduğuna da işaret ediyor. Ülkemizdeki bebeklerin yüzde 41’i yaratıcı oyunları tercih ediyor ve sakinleştirici bir müzik eşliğinde uyuyor.

Prima Sevgi, Uyku ve Oyun Şenliği 30 Kasım’da Zorlu Center’da gerçekleşecek!

Prima, Sevgi, Uyku ve Oyun’u 30 Kasım Pazar günü İstanbul, Zorlu Center PSM’deki özel fuaye alanında gerçekleştireceği dev etkinlikle kutlayacak. Saat 11.00’de başlayacak ve 17:30’a kadar sürecek etkinlikte anneler bebekleriyle Prima’nın sevgi, uyku ve oyun anları için özelleştirilmiş aktivite alanlarını ziyaret edebilecek.

Şenlikte annelerin bebekleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri özel aktivite alanları yer alacak. Ziyaretçiler alanlarında uzman 5 doktor ve 1 psikologdan oluşan Prima Uzman Kurulu üyeleriyle uyku, oyun ve sevgi üzerine sohbet etme şansı yakalayacak. Şevval Sam’ın şarkılarıyla renklenecek etkinlikte, sanatçı ile Prima’nın gerçekleştirecekleri şarkı projesinin duyurusu da yapılacak.