Türkiye’de uykusuz bebek ve anne baba kalmasın

0-4 yaş arası bebek ve çocukların uyku sorunlarını çözme konusunda ailelere danışmanlık hizmeti veren Kundak, Pınar Sibirsky tarafından kuruldu. Gece boyu kesintisiz uykuya kavuşan ailelerle, bu konuda umudunu neredeyse kaybetmek üzere olan aileleri görüştürerek, kendi verdiği desteğin yanında ailelerin de birbirlerine destek olmalarını sağlayan Sibirsky, uyku konusunda sorunları çözebilmek için çeşitli seminerler de veriyor.

Bebeklerimiz hayatlarının ilk yılında doğum kilolarını neredeyse 3'e katlıyorlar. Bir daha hayatlarının hiçbir döneminde de böyle hızlı büyüyüp gelişmiyorlar. Bu hızlı büyümenin iki temel kaynağı var, biri beslenme diğeri ise uyku. ''Uyusun da büyüsün'' diyerek uyutmaya çalışıyoruz onları, çünkü biliyoruz ki sağlıklı büyüyebilmek için uyumaya ihtiyaçları var. Ama maalesef bir tatlı ninni yeterli olmuyor uykuya dalabilmeleri için çoğu zaman.

Bebeklerimizi uyutabilmek için başvurduğumuz farklı birçok yöntem var: Emzirmek, ayakta sallamak, kucakta taşımak, evde pusette gezdirmek, saç kurutma makinesini çalıştırmak, hamakta sallamak, gecenin bir yarısı otomobille gezdirmek… Liste böyle uzayıp gidiyor. Hepimiz zorda kalıp yaşadığımız o içinden çıkılmaz anları atlatabilmek için bir şekilde başvuruyoruz bu yöntemlere. Ertesi gün uyku zamanı gelip bebeğimiz hiç susmayacakmış gibi ağlamaya başladığında da ''Dün işe yaramıştı, yine deneyelim'' diyerek tekrar ediyoruz bu yöntemleri. Gün geliyor farkına varıyoruz ki bebeğimizi artık yalnızca bu şekilde uyutabilir hale gelmişiz. Sadece uykuya yatırırken de değil, gece her uyandığında O’nu uykuya döndürebilmek için aynı yöntemlere ihtiyaç duyar olmuşuz...

Bebeklerimizin ilk aylardan itibaren edindikleri, daha doğrusu bizim onlara bir şekilde kazandırdığımız uyku alışkanlıkları uzun yıllar boyunca uyku düzenlerini etkileyebiliyor. Ne var ki uyku öğretilebilen bir beceri ve yatakta kendi kendilerine nasıl uykuya dalacaklarını çocuklara daha ilk aylardan itibaren anne babalar öğretebilir.



Uyku sorunlarının çözümü anne babaların elinde!

Pınar Sibirsky de bebeğine ilk aylardan itibaren doğru uyku alışkanlıkları kazandırmaya çalıştı fakat bu süreçte kendisine yol gösterebilecek, takıldığı ve zorlandığı noktalarda ona destek olabilecek bir uzmana da çok ihtiyaç duyuyordu. İşte Kundak’ı kurma fikri tamamen bu ihtiyaçtan doğdu. Pınar Sibirsky, bebek uyku danışmanlığı alanında uzmanlaşmak için Amerika'daki FSI (Family Sleep Institute)'de eğitimini tamamlayarak IACSC 'a (International Association of Child Sleep Consultans) üye oldu. Danışmanlık verdiği her aile ve çözdüğü her sorun kendisi için yeni birer deneyim oldu ve olmaya da devam ediyor. Gece boyu kesintisiz uykuya kavuşan ailelerle, bu konuda umudunu neredeyse kaybetmek üzere olan aileleri görüştürerek, kendi verdiği desteğin yanında ailelerin de birbirlerine destek olmalarını sağlıyor. Böylece Kundak ailesi hızla büyüyor ve hep birlikte çevrelerindeki diğer uykusuz ailelere fayda sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki, uyku sorunlarının çözümü aslında anne babaların elinde!



Uyku sorunun çözülebilmesi için önemli bilgiler



Pınar Sibirsky, aynı anda daha çok aileye ulaşıp uyku sorunlarına çözüm önerileri sunabilmek için farklı birçok mekânda seminerler veriyor. Ayrıca kurumsal şirketlerin davetlisi olarak şirket içi eğitimlere katılıyor, çalışan anne-babalara çocuklarının uyku sorunlarını nasıl çözebilecekleri konusunda bilgiler aktarıyor.



Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky’nin amacı bireysel danışmanlıklar, seminerler ve şirket içi eğitimler yolu ile Türkiye genelinde daha çok aileye ulaşabilmek ve çocuklarının yaşadığı uyku sorunlarını çözme konusunda onlara destek olabilmektir. Bu konudaki heyecanı büyük, çünkü uykunun öğretilebilen bir beceri olduğunu biliyor ve tüm anne-babaların biraz destekle bu önemli beceriyi çocuklarına öğretebileceklerine inanıyor.