Dünya genelinde en çok izlenen yabancı dizilere ülkemizdeki talep de bir hayli fazla. Heyecan, aksiyon, komedi ve dramı içinde barındıran bu yapımları sizler için derledik. Birçoğunuzun isimlerini daha önce duyduğu dizinlerin konularını da kısaca özetledik. İşte, Türkiye’de en çok izlenen yabancı diziler…

GAME OF THRONES

Yazların onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir diyar, içten içe nifakla kaynamaktadır. Köklerini saldıkları topraklar kadar soğuk ve sert olan Starklar’ın kalesi Kıştepesi'nin kuzeyinde, Yedi Krallık’ı koruyan Sur’un ardında tekinsiz güçler toplanmaktadır. Kuşkulu bir ölümün ardından kralı ve dostu tarafından saltanat makamı olan güneye çağırılan Eddard Stark kendisini Demir Taht’ı arzulayanların baş döndürücü entrikalarının arasında bulur. Dostuyla düşmanını, gerçekle yalanı ayırt edemez olan Eddard’ın ne kıyısında yürüdüğü uçurumdan, ne de Ejderkrallar’ın soyundan gelen sürgün Targaryen kardeşlerin taştan ejder yumurtalarında ve soylu atların sırtında serpilen iktidar düşlerinden haberi vardır. Kış, Starklar ve yandaşları için olduğu kadar Yedi Krallık için de uğursuz alametlerle gelmektedir.

LOST

Sidney'den Los Angeles'a seyahatleri sırasında geçirdikleri bir uçak kazası ile adada mahsur kalan insanların öyküsünü konu almakta. Her bölümde, karakterlerden birinin geçmişine gidilerek aslında grubun adadaki deneyimlerini anlatıyor.

PRİSON BREAK

Bir inşaat mühendisi olan Michael Scofield, Başkan Yardımcısı'nın kardeşini öldürmek suçuyla idam cezasına çarptırılan ağabeyi Lincoln Burrows'u kurtarmak için tüm yasal yolların tükendiğini fark edince işi kendisi halletmeye karar verir ve kusursuz bir hapisten kaçış planı hazırlar. Ardından göstermelik bir banka soygunu düzenler ve cezaya çarptırılır. Sağlık sorunlarını bahane eden Michael, ağabeyinin bulunduğu Fox River Eyalet Hapishanesi'ne gönderilir. Michael, içeride beklenmedik durumlarla karşılaşır ve ağabeyini kaçırmak için girdiği hapishaneden 7 kişiyi daha kaçırmak zorunda kalır. Bu sırada planlarını hayata geçirmek için revir doktoru Sara Tancredi'yi ve hapishane müdürü Henry Pope'u kullanır. Michael, Sara'ya aşık olur. Michael'ın kaçış planını azılı gardiyan şefi Brad Bellic zora sokmaktadır.

SPARTACUS

Tarihsel bir karakter olan Trakyalı asker Spartacus'ün köle olmasını ve bir gladyatöre dönüşümünü anlatır.

HOW I MET YOUR MOTHER

Dizi, 2030 yılında, Ted Mosby'nin çocuklarına anneleri (kendi eşi) ile nasıl tanıştığını anlatmasıyla başlar. Bob Saget'in seslendirmesiyle asıl karakteri Ted "Size annenizle nasıl tanıştığımı anlatacağım" der ve dizi 2005 yılına döner. Dizinin yapımcıları Bays ve Thomas dizideki arkadaşlığı kendi arkadaşlıklarından yola çıkarak yazmışlardır.

DEXTER

Dexter Morgan (Michael C. Hall), Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analizcisi olarak çalışan, aynı zamanda bir seri katil olarak gizli bir hayat sürdürür. Miami'de geçen hikaye, Jeff Lindsay'in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter romanından uyarlanmıştır. Sonraki sezonları Lindsay' in romanlarından bağımsız olarak yapılmıştır. Dizinin ilk bölümünü yazan James Manos tarafından televizyona uyarlanmıştır.

GOSSIP GIRL

Cecily Von Ziegesar'ın aynı adlı kitap serisine dayalı bir Amerikan gençlik drama dizisidir. Dizi Josh Schwartz ve Stephanie Savage tarafından yaratılmış ve 19 Eylül 2007'de The CW'de yayınlanmaya başlamıştır. İlk bölümü ülkemizde Eylül 2008'deCNBC-e'de yayınlanmıştır. Kristen Bell'in seslendirdiği, henüz görülmemiş bilge blogcu "Gossip Girl" tarafından anlatılan seri New YorkManhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki ayrıcalıklı gençlerin hayatları etrafında döner.

THE WALKING DEAD

Zombilerin ortaya çıkışı sonrasında yaşam mücadelesi veren bir küçük grubunun hikâyesini ele alır. Hikâyenin çoğu, Atlanta metropol bölgesi ile Georgia çevresindeki kuzey kırsal bölgelerinde geçer. Yaşayan herhangi bir canlıyı yakalayıp yiyen ve insanları ısırarak onları da kendileri gibi yapan "aylaklar" (dizide zombiler bu adla anılmakta) sürüsünden uzakta aradıkları güvenli yerler bu kırsal bölgelerde geçer. Konu, yaşam mücadelesi verenler grubun zombi sürüsüne karşılık hayatları ile kendi insanlıklarını dengelemeye çalışmaları, gruptaki üyelerin öldürülmeleri ile başa çıkmaları, tanıştıkları ve çoğu tehlikeli ya da yırtıcı olan başka insanlarla uğraşmaları gibi ikilemleri ele almaktadır.

HEROES

Süper güçleri olan insanların maceralarını konu alan sürükleyici dizidir. Genel olarak normal bir hayat sürmek istemeleri ana konu gibi gözükse de kötülüklere karşı savaşmak her fantastik yapım gibi Heroes’un da vazgeçilmezi.

BREAKING BAD

50 yaşında, lisede kimya öğretmeni olan Walter White (Bryan Cranston), maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için araba yıkamacısında ek iş yapmaktadır ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir. Dizide Walter White ailesine para bırakabilmek için, uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile birlikte metamfetamin işine girer. Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar. “Şimdiye dek, namusum ve şerefim ile dürüst bir insan olarak yaşadım, ancak kanserden başka bir sonuç elde edemedim” diye düşünen Walter White'ın bundan sonraki geleceği, yaşanan olay örgüsüyle birlikte sadece kendisini ve ailesini değil, beraberinde tanıdığı/tanımadığı herkesin geleceğini değiştirecektir.