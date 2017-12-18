Türkiye çay demleme birincisinden çay demleme önerisi

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen “En İyi Çay Demleme Yarışması”nda birinci seçilen Aytül Turan, Çamlıhemşin ilçesinin karla kaplı Çat Vadisi’nde, çayı en iyi şekilde demlemenin yöntemlerini anlattı.

Çayı erittiği kar suyu ile demleyen Turan, karın eritilmesiyle elde edilen, minerali az, saf su ile demlenen çayın moleküllerinin suya iyi karıştığını ve çayın daha leziz olduğunu belirtti. Turan, "Yerleşim alanı dışındaki kar, çok temiz. Bu karı erittiğimizde enfes bir çay demleyebiliriz. Kar suyu, minerali az, fakir ve saf bir su. Böyle olunca çay molekülünü suya verebiliyor ve ortaya daha leziz bir çay çıkıyor" dedi.

Tadının ve aromasının en güzel şekilde alınabilmesi için çayın porselen demlikte demlenmesi önerisinde bulunan Aytül Turan, "4 kişilik çay demleme için 4 küçük çay bardağı suyu üst demliğe dökeriz. Buna 1 küçük bardak dolusu kuru çay ilave ederiz. 20 dakika süre ile demlemeye bırakırız.

Burada önemli nokta sıcak suyun üzerine kuru çayı koymaktır. Çayı koyup, üzerine su koyarsak çayın haşlanmasını sağlarız ve istediğimiz tat ve aromayı alamayız. Çay demleme süresince demliğin ucu tıkanırsa çayın aroma kıvamı içerisinde kalır. İyi çay için temiz su kullanılmalı. Isıtılmış ve bekletilmiş su kullanılmamalı. Hafif dinlenmiş su kullanılması iyi olur. Çayı demlerken biraz da sevgi katmak gerekir diye konuştu.



DHA