Türkiye bu konuda birçok ülkenin gerisinde!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan “Türkiye Okuma Kültürü Haritası”nda okuma alışkanlığı verileri bir kez daha masaya yatırıldı. Sonuçlara göre Türkiye, Türkiye hala dünyadaki birçok ülkenin gerisinde.

Nüfusun %30’u okuma yazma bilmezken, düzenli kitap okuyanların oranı %0.01. Bu oranın değişmesi için eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları özel projelerle halkı bilinçlendirmeye çağırıyor.

Peki, okuma alışkanlığı çocuklara ne kazandırıyor?

Okuma alışkanlığı okul eğitiminden çok daha önce ebeveynlerin yönlendirmesi ile başlıyor. Okuma alışkanlığı çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde oldukça önem taşıyor. Doğru kitap alışkanlığı edinen çocuğun hayal gücü gelişiyor, dil gelişimi destekleniyor, kendi doğru biçimde ifade edebilme yetisini kazanıyor, düzenli ve planlı olmayı öğreniyor.

