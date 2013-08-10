Turkcell Yıldızlı Geceler’in etkinlik takvimi

BKM organizasyonuyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda devam eden ve Türkiye’nin yıldızlarını sanatseverlerle buluşturan Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin, ağustos ve eylül ayı etkinlik takvimi şu şekilde:



14 Ağustos Çarşamba – Tolga Çevik

15 Ağustos Perşembe – Sertab Erener

16 Ağustos Cuma – Erol Evgin

23 Ağustos Cuma – Sezen Aksu

24 Ağustos Cumartesi – Sezen Aksu

6 Eylül Cuma – Sezen Aksu

7 Eylül Cumartesi – Sezen Aksu

9 Eylül Pazartesi – Kardeş Türküler

18 Eylül Çarşamba – Lisa Stansfield

19 Eylül Perşembe – Nilüfer

21 Eylül Cumartesi – İlhan İrem

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