Turkcell Yıldızlı Geceler’in etkinlik takvimi
Türkiye’nin yıldızları, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.
BKM organizasyonuyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda devam eden ve Türkiye’nin yıldızlarını sanatseverlerle buluşturan Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin, ağustos ve eylül ayı etkinlik takvimi şu şekilde:
14 Ağustos Çarşamba – Tolga Çevik
15 Ağustos Perşembe – Sertab Erener
16 Ağustos Cuma – Erol Evgin
23 Ağustos Cuma – Sezen Aksu
24 Ağustos Cumartesi – Sezen Aksu
6 Eylül Cuma – Sezen Aksu
7 Eylül Cumartesi – Sezen Aksu
9 Eylül Pazartesi – Kardeş Türküler
18 Eylül Çarşamba – Lisa Stansfield
19 Eylül Perşembe – Nilüfer
21 Eylül Cumartesi – İlhan İrem
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