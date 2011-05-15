Türkan Saylan Beyazperdede!

Türkan Saylan’ın cüzzamla savaş ve eğitim konusunda imza attığı refomlar beyazperdeye aktarıldı. Bu mücadeleyi izlerken kendisine bir kez daha hayran kalacaksınız.

Türkan’ı izlerken zamanda bir yolculuğa çıkacağız… Ama uzun yıllar öncesine değil… Birkaç yıl öncesine … Ölüme beş kala neler düşünür bir insan? Ne tür korkular, ne tür hesaplaşmalar yaşar?

19 Mayıs’ta vizyona girecek filmin yönetmenliğini Cemal Şan üstleniyor. Türk Sineması’nda ilk kez birçok usta oyuncu bu önemli filmde bir araya geldi: Altan Erkekli, Özge Özder, İsmail Hacıoğlu, Beyza Şekerci, Şebnem Sönmez, Selin Demiratar, Burçin Oraloğlu, Begüm Birgören, Binnur Kaya, Şevket Çoruh, Tanju Tuncel, Yurdaer Okur, Ahmet Saraçoğlu, Şemsi İnkaya, Evren Bingöl, Uğur Demirpehlivan…

Türkan Saylan Özet

Türkan Saylan’ın son günleri… Kendisi ve etrafındaki herkes dillendirmemekle beraber farkındadırlar kaçınılmaz sona yaklaşıldığının.

Türkan Saylan’ı son günlerinde zor da olsa ayakta tutan en büyük motivasyon Çağdaş Yaşamın 20. yıl kutlamasının gerçekleşeceği 2 Mayıs akşamında Lütfi Kırdar Kongre Sarayında olabilmektir. Bütün sevdikleri ve sevenleriyle son kez bir arada olabilmek için, son kez Kardelenleri için bir şeyler yapabilmek için…

O akşam ayakta durabilmek adına, o akşama dek hayatta kalabilmek adına büyük bir mücadele verecektir Türkan. Bir yandan hastalığıyla vereceği büyük savaş, bir yanda oğulları, torunu ve tüm sevdikleriyle geçireceği son günlerinin duygusal yoğunluğu…

Türkan Saylan, zorluklarla geçen ömrünün son sınavında da başarılı olabilecek midir? Üstelik bu kez cüzamla, cehaletle değil, ölümle sınanmaktadır.