MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriTürkan İsminin Anlamı Nedir? Türkan Ne Demek?
Geriİsimler Sözlüğü Türkan İsminin Anlamı Nedir? Türkan Ne Demek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 27.08.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Türkan İsminin Anlamı Nedir? Türkan Ne Demek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkan İsminin Anlamı Nedir? Türkan Ne Demek?
Abone Olgoogle-news

Tarihi ve kültürel anlamı ile beraber Türkan ismi Türkçedeki en çok bilinen ve sevilen adlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Yeşilçam'ın en önemli sanatçıları arasında yer alan Türkan Şoray'ın da adı olarak oldukça popüler hale gelmiştir. Peki, Türkan isminin anlamı nedir? Türkan ne demek? İşte bu güzel isim için bilmeniz gerekenler.

Türkan ismi Türkçeye uzanan ve kökeni Türkçeden gelen adlar arasında yer almaktadır. Kız çocukları için değerlendirilen bu güzel isim hem okunuşu hem de anlamları ile beraber beğeni toplamaktadır. Anlamı ise, ‘Saltanat veya idareye etki eden ve yönetime etki eden prenses’ şeklinde karşılık buluyor. Aynı zamanda başka anlamları üzerinden de ele alınabilmektedir.

Türkan İsminin Anlamı

Türkan adı hem isim olarak hem de sözlük anlamı üzerinden pek çok değişik ve hoş anlamlara sahiptir.

 - Saltanat döneminde idareye etki etmiş olan prenses. (İsim anlamı)

 - Kraliçe (sözcük anlamı)

 - Güzel kız (sözcük anlamı)

Böylesi güzel anlamları ile beraber ister isim olarak ister sözcük anlamı eşliğinde değerlendirebilirsiniz. Kız çocukları için kullanılan bu güzel isim, minik yavrunuz adına en güzel ad adayları içerisinde yer almaktadır. Listeye ekleyebilir ve tek başına kullanabilirken aynı zamanda farklı isimlerle de bir araya getirebilirsiniz. Türkiye tarihindeki pek çok önemli kişinin de ismi olan Türkan, yeniden son dönemlerde popülerliğini kazanmış en güzel kız isimleri içerisinde yer almaktadır.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle