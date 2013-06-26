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Türk Pop müziğinin kalbine yeni bir soluk

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Türk Pop müziğinin kalbine yeni bir soluk
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Özay Bakır, “Kalp” şarkısıyla müzikseverlerin karşısında...

Türk Pop müziğine yeni bir isim daha... Farklı vokal tekniği ve enerjisiyle Özay Bakır, “Kalp” şarkısıyla müzikseverlerin karşısında...

Özay Bakır’ın bu yazın favorilerinden biri olmaya aday “Kalp” isimli çıkış şarkısının sözü, bestesi ve düzenlemesi geçtiğimiz yıl en çok dinlenilen şarkılardan biri olan Mustafa Ceceli’nin “Es” şarksının da söz, beste ve düzenlemesini yapan Ender Çabuker imzası taşıyor.

Çarpıcı sembolik imgeler ve dans performanslarından oluşan “Kalp” şarkısının klibinin yönetmenliğini Şenol Korkmaz yaparken styling çalışmasını ise Umut Eker üstlendi. Şarkının ruhuna uygun hareketli ve ilginç kurgusu ile yaz aylarının habercisi tadındaki klipte genç şarkıcıya Ukraynalı manken Oksana Pasichnyk eşlik ediyor.

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