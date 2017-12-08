Türk mutfağında lezzet şampiyonu şehirler belirlendi

Türkiye’nin dört bir yanından damak tadına güvenen 9.932 katılımcı tarafından belirlenen lezzet şampiyonu şehirler arasında; Bursa, Şanlıurfa, Gaziantep, Van, İzmir, Konya ve Adana bulunuyor.

KEBAPTA ADANA AÇIK ARA ÖNDE

“En Lezzetli Kebap” kategorisini Adana oyların %71’ini alarak birinci oldu. Adana’yı sırasıyla %11 Şanlıurfa, %8 Gaziantep, %5 Diyarbakır ve %4 oy oranıyla Diyarbakır izledi. Kebap’ta birinci sıraya yerleşemeyen

LAHMACUNUN BİRİNCİSİ GAZİANTEP

Gaziantep, %50 oy oranı ile lahmacunda birinci oldu.

EN İYİ KÖFTE İÇİN İNEGÖL SEÇİLDİ, ÇİĞKÖFTEDE ŞANLIURFA VE ADIYAMAN YARIŞTI

Katılımcıların oy verdiği “En Lezzetli Köfte” kategorisinde Akhisar, Tekirdağ, Akçaabat arasından İnegöl, en çok oy alan şehir oldu. %46 oy oranıyla Türkiye’nin en lezzetli köfte rotası olan İnegöl’ü %26 oy oranıyla Akçaabat takip etti.

EN İYİ ÇİĞKÖFTE ŞANLIURFA

Çiğköfte kategorisinde ise Şanlıurfa ve Adıyaman yarıştı. Katılımcıların cevaplarına göre en iyi çiğköfte %46 oy oranıyla Şanlıurfa’da yapılıyor, %42 oy oranıyla ise Adıyaman takip ediyor.

PİDE ŞAMPİYONU İÇ ANADOLU’DAN GELDİ

Pidesiyle ünlü Karadeniz, birinciliği İç Anadolu Bölgesi’ne kaptırdı. “En Lezzetli Pide” kategorisinde Trabzon, Samsun, Kastamonu ve Konya yarıştı. %44 oy oranıyla Konya, Karadeniz şehirleri arasından sıyrılarak pidelerinin lezzetini kanıtladı. Konya’yı %25 oy oranıyla Trabzon izledi.

KAHVALTIDA KIRAN KIRANA MÜCADELE

Testin en şaşırtan sonuçlarından biri de “En Lezzetli Kahvaltı” kategorisinden geldi. Kahvaltısıyla ön plana çıkan Van, birinciliği İzmir ile paylaştı. %35 oy oranlarıyla en lezzetli kahvaltı şehri Van ve İzmir oldu. Gaziantep ise %13 oranıyla onları izleyerek 3. sıraya yerleşti.

