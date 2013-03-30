Türk Kanser Derneği sizi sohbet etmeye çağırıyor

Dünya’da 12 milyon insan kanser hastalığı ile yaşıyor, her yıl Dünya’da 10 milyon, Türkiye’de 150 bin insan kansere yakalanıyor. Türk Kanser Derneği, 1-7 Nisan tarihleri arasında “Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork” projesi ile insanları bilinçlendirmeyi planlayan özel etkinliklere sizleri de davet ediyor.

Türk Kanser Derneği, 1-7 Nisan tarihleri arasında “Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork” projesi ile insanları bilinçlendirmeyi planlayan özel etkinlikler düzenliyor. 1964 yılından bugüne 580 bin kişinin ücretsiz kanser taramasını, teşhis ve tedavisi gerçekleştiren Türk Kanser Derneği, her yıl gerçekleştirdiği seminerler ile kanser hastalığı ile ilgili tüm konularda hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Hekimler, Hastalar ve Siz

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman; “Kanser hastalığı erken teşhis edildiğinde, tedavi şansı ve başarısı yüksek olan bir hastalıktır. Bu konuda toplum bilinçlendikçe kanserle savaşta başarı kazanılırken, aynı zamanda kanser tedavisi için devlet harcamalarından da büyük tasarruf edilecektir. Ayrıca 2-3-4 Nisan tarihleri arasında “Hekimler, Hastalar ve Siz” söyleşileri ile Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar ve Beyoğlu’nda toplum bilinci artırmayı hedefliyoruz” diyor. Söyleşiler ayrıca //www.kendinicin.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.

Söyleşi tarihleri ve katılımcılar

2 Nisan 2013- Levent Kültür Merkezi 10:30

Burak Duruman (Türk Kanser Derneği Başkanı)

Zeynep Çaynak ( Genel Cerrah)

Kerem Okutur ( Medikal Onkolog)

3 Nisan 2013 –Caddebostan Kültür Merkezi 13:00

Burak Duruman (Türk Kanser Derneği Başkanı )

Zeynep Çaynak ( Genel Cerrah)

Çetin Ordu ( Medikal Onkolog)

4 Nisan 2013 – Yavuztürk Kültür Merkezi 10.30

Burak Duruman (Türk Kanser Derneği Başkanı )

Murat Atay (Genel Cerrah)

Kerem Okutur (Medikal Onkolog)

4 Nisan 2013 – Türk Kanser Derneği Konferans Salonu 15:30

Cem Balcı (Radyolog, Türk Kanser Derneği Başkan Yardımıcısı)

Murat Atay (Genel Cerrah)

Sezer Sağlam (Medikal Onkolog)

Tel: 0212 238 30 30

www.turkkanserdernegi.org