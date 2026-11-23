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Gün boyu bitmeyen yorgunluk, sabah yataktan kalkmakta zorlanma, odaklanma güçlüğü ve avuç dolusu dökülen saçlar… Pek çok kadının ‘yoğun tempoya’ ya da ‘günlük strese’ bağlayıp geçiştirdiği bu şikayetlerin arkasında, Türkiye’de adeta kronikleşmiş bir halk sağlığı sorunu yatıyor: Demir eksikliği.

“Üreme çağındaki kadınların yüzde 20 ila 30’unu etkileyen bu tablo sadece fiziksel değil, sosyokültürel alışkanlıklarla da derinleşiyor” diyen Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Gündüz, doğru bilinen yanlış beslenme kombinasyonlarından kulaktan dolma takviye kullanımının organlarda yarattığı tahribata kadar merak edilen tüm detayları anlattı.

"BU BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU HALİNE GELDİ"

“Türkiye'deki kadınlarda demir eksikliği gerçekten ‘kronik’ bir sorun olarak tanımlanabilir mi? Klinik gözlemleriniz ve eldeki veriler ne söylüyor?” diye sorduğumuz Doç. Dr. Mehmet Gündüz, demir eksikliğinin hem bireylerde sürekli tekrarlaması hem de toplumsal düzeydeki kalıcı yaygınlığı nedeniyle halk sağlığı yaklaşımında ‘kronik’ yani süreğen bir sorun olarak tanımlandığını belirtti.

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Doç. Dr. Gündüz, Türkiye’deki toplum taramalarında 15-49 yaş arası kadınlarda anemi (kansızlık) sıklığının yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değiştiğini aktardı. Bu vakaların büyük çoğunluğunun temelinde demir eksikliği bulunduğunu vurgulayan Gündüz, klinik gözlemlerini şu sözlerle paylaştı:

"Bir hematoloji uzmanı olarak her gün demir eksikliği ve buna bağlı kansızlık şikayetiyle başvuran birkaç hastayla mutlaka karşılaşıyorum. Bu oranın özellikle beslenme sorunu ve doğurganlık düzeyi yüksek, sağlık merkezlerine uzak bölgelerde çok daha çarpıcı boyutlarda olduğunu söyleyebilirim."

BİYOLOJİK KIRILGANLIK, YANLIŞ DİYETLER VE ÇAY KÜLTÜRÜ

Sorunun bu denli yaygınlaşması tek bir nedene dayanmıyor; biyolojik ihtiyaçlar, beslenme alışkanlıkları ve sosyoekonomik koşullar tam bir kesişim kümesi oluşturuyor. Kadın vücudunun üreme çağı boyunca demir dengesini korumada erkeklere kıyasla çok daha kırılgan olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gündüz, düzenli adet kanamalarıyla kaybedilen demirin, sık gebeliklerin ve emzirme süreçlerinin depoları (ferritin) hiç dolamadan tükettiğini belirtti. Buna Türkiye'de sık görülen gastrit, çölyak ve Helicobacter pylori gibi mide-bağırsak sorunları eklendiğinde demirin emilimi daha da zorlaşıyor.

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Ekonomik nedenlerle kırmızı et gibi kolay emilen hayvansal proteinlere erişimin azalması, ana kaynağı emilimi çok daha düşük olan baklagil ve sebzelere kaydırıyor. Üstüne bir de yemeklerin hemen ardından içilen siyah çay ve genç kadınlar arasında popülerleşen bilinçsiz şok diyetler eklendiğinde tablo ağırlaşıyor. Toplumda sürekli halsizlik, üşüme ve saç dökülmesinin "ev işi yorgunluğu" ya da "kadınlık hali" olarak kanıksandığını söyleyen Gündüz, bu normalleştirmenin doktora başvuruyu yıllarca geciktirdiğine dikkat çekti.

KANSIZLIK BAŞLAMADAN ÖNCE GELEN SİNSİ SİNYALLER

Demir eksikliğinin yıllar içinde yavaş yavaş ilerlediğini ve vücudun bu duruma uyum sağladığını belirten Doç. Dr. Gündüz, demirin yalnızca kan üretimi için değil; beyin fonksiyonları, kas enerjisi ve bağışıklık enzimleri için de zorunlu olduğunu hatırlattı. Gündüz, henüz kansızlık (hemoglobin düşüklüğü) gelişmeden bile depolar boşalmaya başladığında ortaya çıkan en çarpıcı sinsi belirtileri şöyle sıraladı:

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Zihinsel yorgunluk (Beyin sisi): Kişi uyusa bile dinlenemez; unutkanlık, odaklanma güçlüğü ve karar vermede yavaşlama yaşar. Bu durum sıklıkla tükenmişlik sendromuyla karıştırılır.

Huzursuz bacak sendromu: Beyindeki dopamin sentezi demire bağımlı olduğu için özellikle akşamları veya yatağa girildiğinde bacaklarda tarif edilemeyen bir karıncalanma ve hareket ettirme isteği doğar.

Pika sendromu: Besin değeri olmayan maddelere karşı garip bir aşerme gelişir. En yaygın hali sürekli buz çiğneme isteğidir; toprak, kil veya kâğıt yeme dürtüsü de görülebilir.

Doku ve duygu durum değişiklikleri: Saç tellerinde incelme, tırnaklarda katmanlara ayrılma, dudak kenarlarında iyileşmeyen çatlaklar, ortam sıcak olsa bile el ve ayakların üşümesi ile sebepsiz tahammülsüzlük önemli işaretlerdir.

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Tıbbi sürecin üç evrede ilerlediğini aktaran Gündüz, "Demir eksikliğinin klinik bir problem sayılması için illaki kansızlık gelişmesi gerekmez. Ferritin depoları 30-45 ng/mL seviyesinin altına indiğinde belirtiler başlar ve tedavi gerektirir. Depolar tamamen boşalıp kanda taşınan demir düştüğünde ise kaslara ve beyne giden oksijen azalır; bu aşamada müdahale şarttır" uyarısında bulundu.

Gündüz, basit bir kan tahlilinde yalnızca hemoglobine değil, mutlaka ferritin ve transferrin satürasyonu değerlerine de bakılması gerektiğinin altını çizdi.

SOFRADAKİ GÖRÜNMEZ TUZAK: TAHİN-PEKMEZ VE ISPANAKLI YUMURTA

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"Kırmızı et de yiyorum, pekmez de tüketiyorum ama değerlerim yükselmiyor" diyenlerin sayısı oldukça fazla. Sofrada doğru bilinen yanlışlar emilimi nasıl sıfırlıyor?

Besinlerle alınan demir miktarından çok, bağırsaklardan kana ne kadarının geçebildiğinin önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Gündüz, iyi niyetle yapılan pek çok geleneksel eşleşmenin emilimi neredeyse sıfıra indirdiğini söyledi.

Kahvaltıda yumurta veya pekmez yedikten hemen sonra içilen siyah çayın ya da et yemeğinin üzerine içilen Türk kahvesinin içeriğindeki tanenlerin, demire bağlanarak emilimi yüzde 60 oranında düşürdüğünü ifade eden Gündüz, “Üstelik bu durum ıhlamur, nane ve papatya gibi bitki çayları için de geçerli” dedi.

Kalsiyumun bağırsaktaki emilim kanalları için demirle doğrudan yarışa girdiğini belirten Gündüz, kırmızı et, köfte veya ıspanak gibi demir kaynaklarını yoğun yoğurt, ayran veya peynirle birlikte tüketmenin hem bitkisel hem hayvansal demirin emilimini azalttığını aktardı.

Mutfaklarımızda 'kan yapıcı iksir' olarak görülen tahin-pekmez ikilisinin bile aslında birbirini nötrlediğine dikkat çeken Gündüz, "Tahin yüksek miktarda kalsiyum ve fitik asit içerir; pekmezdeki demirin bağırsaktan emilmesini büyük ölçüde engeller. Benzer şekilde ıspanaklı yumurta çok besleyici olsa da ıspanaktaki oksalatlar ve yumurta sarısındaki fosvitin proteini demiri bağlayarak emilimi sınırlar" ifadesine yer verdi.

EMİLİMİ ARTIRMAK İÇİN SOFRADA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Doç. Dr. Gündüz, demir emilimini artırmak için yapılması gerekenleri şöyle detaylandırdı:

C vitaminiyle eşleştirin: Etin veya baklagillerin yanına bol limonlu salata, kapya biber, maydanoz ya da portakal suyu eklemek emilimi 3-4 kat artırır.

Zamanlama kuralı uygulayın: Çay, kahve ve süt ürünlerini demir açısından zengin öğünlerden veya demir ilaçlarından en az 1,5 - 2 saat önce ya da sonra tüketin.

Baklagilleri mutlaka ıslatın: Kuru baklagilleri pişirmeden en az 8-12 saat suda bekletip suyunu dökmek, demiri hapseden fitik asidi azaltır.

Sadece gıdaya güvenmeyin: Depolar bir kez boşaldığında en doğru beslenme bile tek başına depoları doldurmaya yetmez; mutlaka ilaç düzeyinde destek gerekir.

RASTGELE İÇİLEN TAKVİYELER ORGANLARDA ‘PASLANMA’ YAPIYOR

Vücudun fazla demiri dışarı atacak doğal bir boşaltım mekanizması bulunmadığının altını çizen Doç. Dr. Gündüz, doktor önerisi olmadan yalnızca halsizlik şikayetiyle kullanılan demir takviyelerinin hayati organlarda toksik birikime yol açtığı konusunda ciddi bir uyarıda bulundu:

"Hücrelerde biriken serbest demir, oksidatif strese yani bir nevi 'paslanma' etkisine neden olur. Fazla demirin ilk ve en yoğun biriktiği organ karaciğerdir; bu durum enzim yüksekliğinden uzun vadede siroza kadar giden bir süreci tetikleyebilir. Kalp kasında biriktiğinde ritim bozukluklarına ve kalp yetmezliğine, pankreasta biriktiğinde ise 'bronz diyabet' dediğimiz tabloya yol açar."

Bilinçsiz takviye kullanımının ayrıca mide ağrısı, inatçı kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarına yol açtığını belirten Gündüz, iki kritik tehlikeye daha dikkat çekti:

“Birincisi, özellikle menopoz sonrası kadınlarda demir eksikliğinin mide veya bağırsak kanserlerinin ilk işareti olabilmesi ve rastgele takviye alımının bu hayati tanıyı maskelemesi. İkincisi ise Türkiye’de oldukça yaygın olan Akdeniz anemisi (talasemi) taşıyıcılığı. Kan sayımında demir eksikliğiyle çok benzer bulgular veren talasemi taşıyıcılarına yanlışlıkla demir ilacı verilmesi, vücutta tehlikeli düzeyde demir yüklenmesine neden oluyor.”

Doç. Dr. Gündüz, tedavinin mutlaka hekim kontrolünde, doğru tahlillerle eksikliğin nedeni araştırılarak planlanması ve depolar tamamen dolana kadar düzenli takip altında sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.