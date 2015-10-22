Turgut Yüksel’den “Sessiz”

Sessiz, çizgiyle de makale yazılabileceğini gösteriyor. İlk defa denenen bu anlatım türü, çizerlik hayatı boyunca çizgiyi bir araç olarak farklı dil formlarında kullanan Turgut Yüksel’in kaleminden kitap haline geldi.

KİTABIN ÖN SÖZÜNDEN

Çizgi roman her ülkede farklı gelişimler gösterir. Kabaca, Avrupa, Amerika ve Japon çizgi romanlarının farklı seyirlerde yol alması, özellikle de Avrupa çizgi romanının, Fransız, İtalyan, Belçika gibi ekollerle anılması bunun sonucundadır. Toplumsal yaşamda nükseden her türlü değişim, o ülkede yapılan çizgi romanın içeriğini ve biçimini de değiştirir.

Ayrıca bütün sanat türlerinde görülen bariz bir ayrım vardır. Edebiyat, sinema ve plastik sanatlarda bolca gördüğümüz ayrım şundan ibarettir: Kullanılan aktarma dilini kendi düşünceni, derdini, fikrini aktarmak için araç olarak mı kullanıyorsun yoksa bu dili yücelterek sektörün istediği arz talep dengesi içindeki yerini muhafaza mı ediyorsun?

Amerikan sinemalarının çoğu aynı konuları değişik açılarda çekerek sektörün varlığını tekrarlarken, sinema maharetini kendi derdi, varoluşu, düşüncesi için eviren Tarkovski, Godard, Ken Loach gibi sinemacıları örnek göstererek bu ayrımı daha net olarak ortaya koyabiliriz. Veya yazarlık hayatı boyunca yazdığı 20 roman aşk üzerineyken, yazdığı 4 metinle yazıyı insanlık üzerine projektör gibi tutan yazarlar vardır. Sanatçı ve zanaatkar ayrımı en çok burada kendini gösterir.

Çizgi roman da bundan ayrılamaz. Süper kahramanların, macera dolu gizemli hikâyelerin aynı tekrarı oluşturduğu zaman dizgesinde, çizgiyi kendi başka hâller için kullanan çizerler de oldu. Saul Steinberg, J.M. Bosc, Art Spiegelman, Doğan Güneş gibi… “Sessiz/ Temel İlkeler Risale”si kitabı da bu örnekten sayılabilir.

TURGUT YÜKSEL KİMDİR?

Bahçeşehir, Yeni Yüzyıl, Doğuş üniversitelerinde dersler verdi ve vermektedir. Radikal, Hürriyet ve Sabah gazetelerinde, Ot, Birikim, Express olmak üzere yirmiye yakın dergide yazar, çizer ve yayın yönetmeni olarak bulundu. Özel sayılarda davetli olarak editörlük yaptı.

16 kitaba editör ve tasarımcı olarak katkıda bulundu.

4 kişisel sergisi oldu, 10 karma sergiye katıldı. Oğuz Aral restrospektif sergisinin küratörlüğünü yaptı.

Kent, kültür, tasarım ve iletişim konularında seminerler veren Turgut Yüksel, aynı zamanda özel firmalarda tasarımcılık ve radyo programcılığı yapmaktadır.