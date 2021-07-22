Turan isminin anlamı nedir? Turan ne demek? Turan adının özellikleri, analizi ve kökeni

Turan adı erkek çocuklarına verilmekte olan bir isimdir. Köken olarak Türkçe bir kelimedir. Türklerin birleşmesi ve bir olması yönünde anlamlar içermektedir.

Turan İsminin Anlamı Nedir? Turan Ne Demek?

Dünya üzerinde yaşayan bütün Türkleri birleştirmek ve tek çatı altında toplamak için benimsenen bir düşüncedir.

Turan İsminin Özellikleri

Hayatı hızlı yaşamayı severler. Yeni işler peşinde koşup, yeni projelerin içinde bulunmayı isterler. Özel hayatlarında iddialı bir tavırları vardır. Bazen çok sinirli olabilirler. Duygularını kontrol altında tutmakta zorlanabilirler. Alınganlık yapan ve küsen insanlardır.

Turan İsminin Analizi

İç dünyalarında yoğun duygu yaşamaktadır. Olayları sürekli derinlemesine irdeler ve düşünürler. İş ahlaklarını benimser. Bitip tükenmeyen enerjileri bulunur. Bu sebeple iş ve özel hayat dengesinde zorlanırlar.

Turan Adının Kökeni

Turan, Türkçe dil ailesi içerisinden gelen bir isimdir.

Turan İsminin Yanına Yakışan İsimler

Turan adının yanına Müslümanlık adına kullanılan isim verilmesi uygun olabilir. Ali Turan, Alper Turan ve Mehmet Turan isimleri çok kullanılan isimler arasındadır.

Turan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Turan adı Kur’an'da geçmemektedir. Bu isimde Sahabe bulunmamaktadır.