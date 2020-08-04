Tüp mide ameliyatı sonrası nasıl beslenmeli?

Mide küçültme ameliyatı, obezite için oldukça etkili bir operasyondur. Cerrahi operasyon ile açlık hissine sebep olan ghrelin hormonunun %80’inin salgılandığı kısımda dahil olmak üzere midenin %80'i buji adı verdiğimiz bir kateter kılavuzunda alınır. Hastaların aşırı açlık hissetmeden kalori alımını kontrol etmesi sağlanır. Koroner kalp hastalığı, tip-2 diyabet, uyku apnesi, hipertansiyon, solunum zorlukları, yürüme bozuklukları, ruhsal problemler gibi obeziteye bağlı birçok sorunda iyileşme görülür.

Ameliyat sonrası beslenme

Tüp mide ameliyatı sonrasında diyetisyeninizin verdiği listeye uymalısınız. Diyet, besin eksikliklerini önlemeye ve kas dokusunu korumaya yardımcı olur. Ameliyattan sonraki temel amaç kontrollü şekilde kilo vermenizi sağlamak ve beslenmenizi düzene oturtmaktır. Bu yeni beslenme şekli, ilk başta zor görünebilir. Fakat zamanla çoğu hastanın günlük rutinlerinin bir parçası haline gelir.

Uymanız gereken kurallar

-Sık sık ve azar azar yemek yemelisiniz. 3 ana öğün ve 3 ara öğün genellikle idealdir. Yavaşça yiyin ve yiyecekleri iyice çiğneyin. Doygunluk hissi geldiği anda yemeği bırakın. Günün son yemeğini yatmadan en az 2 saat önce tüketin.

-İçeceğinizi yudum yudum için. Günde en az 2 litre su tüketin. Sıvı besinleri yemeklerden minimum yarım saat önce veya yarım saat sonra tüketin demek daha doğru olur. Bu çok fazla aç hissetmekten kaçınmanıza yardımcı olur. Yağsız süt ve taze meyve sularını tüketebilirsiniz. Gazlı içecekler içmeyin. Şeker, şeker içeren yiyecek ve içecekler, konsantre tatlı ve meyve sularından kaçının.

-Protein bakımından zengin yiyecekler yiyerek kas dokusunu koruyun. Yüksek proteinli gıdalar arasında yumurta, et, balık, deniz ürünleri, ton balığı, kümes hayvanları, soya sütü, tofu, süzme peynir, yoğurt ve diğer süt ürünleri bulunur.

- Ameliyattan hemen sonra baharatlı ve biberli yiyeceklerden kaçının. Kabızlığa neden olabilecek gıdalar tüketmeyin. Diyetinize lif eklemeniz önemlidir. Kabızlığı önlemede de önemli bir rol oynar. Tam tahıllı ekmek, kepekli tahıllar, meyve ve sebzeler, lif kaynağıdır. Tüm tahıllar yüksek lif içeriğine sahip değildir. Şekerli veya düşük lifli tahıllardan kaçının.

- Yağsız protein, tavuk, hindi eti gibi yağsız etler de bulunabilir. Balık dahil deniz ürünleri de mükemmel bir yağsız protein kaynağıdır. Doymuş yağ içeriği yüksek olduğundan dolayı kırmızı et sınırlandırılmalıdır.

- Et yemiyorsanız veya etten hoşlanmıyorsanız, proteinin et dışındaki birçok kaynaktan geldiğini unutmayın. Protein ihtiyaçlarınızı karşılamak için fındık protein ihtiyacını karşılamak için yumurta, lor peyniri, tofu, süt, yoğurt, ayran, kefir ve süt ürünlerinin yüksek proteinli olanlarını, badem sütünü, zamanı geldiğinde güzel bitkisel protein kaynağı olan kurubaklagilleri tercih edebilirsiniz.

-Ameliyattan sonra sigara ve alkol tüketmemelisiniz. Doktorunuza ve diyetisyeninize bu konuda danışın.