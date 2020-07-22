Tüp mide ameliyatı nasıl yapılır, aşamaları nelerdir? İşte tüp mide ameliyatı hakkında her şey

İşte tüp mide ameliyatıyla ilgili merak edilenler;

1- Bilgi Alma

Hastanın atacağı ilk adım, karar verip zihinsel olarak kendini hazırlandıktan sonra bir hekimle görüşmek olur. Bu görüşmede hasta, doktor tarafından bilgilendirilir. Doktorunuz size ameliyat öncesi ve sonrası neler yaşayacağınızı, merak ettiklerinizi anlatır. Doktorunuza tüm merak ettiklerinizi danışın. Aklınızda soru işareti bırakmamanız ameliyat konusunda daha rahat olmanızı sağlar. Doktorunuz, kilo ve boyunuzu, geçirdiğiniz hastalıkları, geçirdiğiniz operasyonlar, kullandığınız ilaçlar gibi bilgilerinizi kendisi ile paylaşmanızı ister.

2- Muayene

Doktor, hastanın ameliyat için uygun olup olmadığını değerlendirir. Operasyon öncesi gerekli görüldüğü takdirde tedavilere başlayabilir, tetkik yaptırabilir. Ameliyat tarihi belirlenir.

3- Ameliyata hazırlık

Ameliyata kadar yapılması ve yapılmaması gerekenler, kullanılması ve kullanılmaması gereken ilaçlar, tüketilmemesi gereken gıdalar hakkında hastaya bilgi verilir. Ameliyat sonrası, uygulanması için hastaya uygun ona uygun bir diyet programı hazırlanır.

4- Hastaneye yatış

Hastanın yatışı yapılır. Ameliyat hakkında tekrar bilgilendirme yapılır. Hastanın odasını belirlenir. Hastane personeli tarafından oda ve hastane hakkında bilgi verilir.

5- Tahliller

Hastanın vücut analizi yapılır. Kan tahlili, EKG gibi rutin tetkikler yapılır. Hastanın ameliyata uygunluğunu anlamak için kendi alanında uzman doktorlar tarafından değerlendirilir. Kardiyoloji, göğüs hastalıkları, psikiyatri, dahiliye alanında hasta kontrol edilir. Anestezi ve radyolojik değerlendirilme, endoskopik ile genel değerlendirilmeler yapılır.

6- Ameliyat

Cerrahi operasyon ile açlık hissi salgılayan gh hormonu alınır. Hastaların aşırı açlık hissetmeden kalori alımını kontrol etmesi sağlanır. Ameliyattan hemen sonra kilo verme süreci başlar.

7- Ameliyat sonrası

Operasyondan sonra hastanın uygun yatış pozisyonu sağlanır. Gerekli ilaç tedavisine başlanılır. Sık sık yürümesi ve triflo çalışması istenir. Hastalar ameliyat sonrası neler yapacakları hakkında bilgilendirilir. Bilgilendirilen hastalar iyileşme sürecini daha hızlı atlatır. Beslenme ihtiyacı birkaç gün damar yolundan verilen sıvılarla sağlanır.

8- Kaçak testi

Ameliyattan sonraki günlerde hastaya önlem amaçlı kaçak testi yapılır.

9- Taburcu

Hasta kontroller sonrası hekim onayıyla taburcu edilir. Diyetisyen tarafından hazırlanan beslenme programına uyulması gerekmektedir. İlk bir ay hasta sıvılarla beslenir. Bir aydan sonra püre dönemine geçilir. Hasta üç ay boyunca püre ile beslenir. Üç ayın sonunda yavaş yavaş normal gıdalara geçilir. Ameliyattan altı ay sonra ise tamamen normal gıdalara geçilir.

10- Kontroller

Ameliyattan sonra hekim tarafından kontrollere devam edilir. Operasyondan sonra 1. ve 2. hafta hasta kontrol edilir. Ameliyatın 1.ayı, 3.ayı, 6.ayı ve 1.yılı kontrol süreci devam eder.

Her hastaya göre farklılık gösterebileceğini unutmamakla birlikte ameliyat süreci genel olarak böyle seyretmektedir.