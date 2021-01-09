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Hamilelik Hazırlığı
DHA I Fotoğraf: Pixabay
Haber Giriş: 09.01.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Tüp bebekte bütüncül tedavi başarıyı artırıyor

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Tüp bebekte bütüncül tedavi başarıyı artırıyor
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Uzmanlar, tüp bebek tedavisinde birçok uzmanlık dalı ile birlikte sürdürülen multidisipliner tedavinin başarı oranlarını artırdığını belirtti. Doç. Dr. Funda Göde, “Tüp bebek tedavisinde uyguladığımız bütüncül tedavi ile anne ve baba adaylarının fiziksel ve psikolojik durumlarını gözden geçiriyoruz. Psikiyatr, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenlerden oluşan kadromuzla birlikte, çiftlerimizi gebeliğe tam hazır hale getiriyoruz" dedi.

Doç. Dr. Funda Göde, anne ve baba olma hayali ile merkeze gelen çiftlerin öncelikle detaylı bir şekilde hikayelerini dinlediklerini söyledi. Doç. Dr. Göde, "Bizler, çiftlerimizin farklı bir hastalıkları olup olmadığını, günlük fiziksel aktivitelerinin nasıl olduğunu, kilo durumlarını, sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklarını, stres durumlarını toplu şekilde değerlendiriyoruz. Buradaki amacımız çiftlerin yaşam kalitesini artıran bir tedavi şekli sunmak" diye konuştu.

Dünyadaki güncel yaklaşım bütüncül tedavi 

Dünyadaki güncel yaklaşımın bütüncül tedavi şekli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Göde, “Merkezimize başvuran çiftlerimizde, kısırlığa neden olabilecek, hayatında yer alan çok basit değişikliklerle çözülebilecek faktörleri tespit ediyoruz. Mesela kişilerin ciddi oranda kilo problemleri, insülin dirençleri olabilir. Bunları tespit ederek tedavisini yapıyoruz. Mesela insülin direnci ve kilosu olan bir kadında çok hafif düzeyde günlük egzersiz yapmak bile başarıyı olumlu yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle çiftlerde bütüncül yaklaşım derken, süreci tüm hayati aktivitelerini düzelten fiziksel ve psikolojik destekle birlikte değerlendiriyoruz” dedi.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran yöntemler
Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran yöntemler


Egzersiz, sperm ve yumurta kalitesini yükseltiyor 

Çiftlerin farkında olmadan uyguladıkları hatalı beslenme alışkanlıklarının gebeliği olumsuz yönde etkilediğini belirten Doç. Dr. Göde, diyetisyenlerle birlikte çiftlerin beslenme alışkanlıklarını değiştirdiklerini söyledi. Günlük fiziksel egzersizin de tedavide önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Göde, “Egzersiz kan akımını artıran bir durum. Günlük egzersizin az olduğu durumlarda ise obezite ile karşılaşıyoruz. Obezite ise sperm ve yumurta kalitesini oldukça düşürüyor. Özellikle obezite sorunu olan çiftlerimizde egzersiz ve diyet, yumurta hücrelerinin kalitesini ve sperm kalitesini olumlu etkiliyor" ifadelerini kullandı.

A’dan Z’ye tüp bebek
A’dan Z’ye tüp bebek!


Çiftler titizlikle takip ediliyor 

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin hayat standartlarını tamamıyla değiştirmeleri gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Göde, “Tüp bebek merkezimizin hastane içerisinde olması bize bu anlamda büyük avantaj sağlıyor. Çünkü bizlere başvuran çiftlerimizi aynı zamanda birçok alanda değerlendirmemiz gerekiyor. Çiftlerimizde herhangi bir problem yaşadığımızda, her türlü konsültasyonu isteyebileceğimiz ve hastalarımızı yatırarak da takip edebileceğimiz, titizlikle inceleyebileceğimiz tam donanımlı bir merkeziz” ifadelerini kullandı.

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