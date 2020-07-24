Tüp bebek uygulamasında ROSI tekniği umut oluyor

Sperm sayısındaki azlık, hareket problemleri ya da spermdeki yapısal sorunlar erkek kısırlığının ana nedenlerini oluşturabiliyor. Bu gruptaki erkeklerin yaklaşık % 10’unda, menide canlı sperme rastlanılmıyor. Azospermi olan bir erkekte, olgun sperm hücresi yok ama yuvarlak öncül hücre varsa ROSI (Round Spermatid Enjeksiyonu) yöntemiyle sağlıklı bebek sahibi olma şansı artabiliyor.

Azospermi nedir?

Azospermi, erkekten alınan meni sıvısında hiçbir spermin bulunmaması durumudur. Azospermi teşhisi konulan bir erkekte sperm üretiminde bozukuluk veya spermi taşıyan kanallarda tıkanıklık sebebiyle spermler vücut dışına çıkamamaktadır. Azospermi olan erkeklerin doğal yollardan bebek sahibi olabilmeleri mümkün değildir. Bu hastalarda mikroTESE operasyonu ile % 60-70 oranında olgun sperm elde edilebilir. Bulunan bu olgun spermler tüp bebek uygulamasında kullanılmak suretiyle aileler % 60 oranında bebek sahibi olabilirler.

ROSİ tekniği nedir?

ROSI tekniği, azospermi olan erkekler için geliştirilmiş bir uygulamadır.

Azospermi durumunda çeşitli teknikler ile sperm elde etmek mümkün olsa da kalan % 30-40’lık grupta olgun sperm edilemiyor. Bu grubun bir kısmında olgun sperm yerine öncül sperm denilen tam olgunlaşmamış sperm hücreleri elde ediliyor. Bu hücrelere genel olarak yuvarlak (ronud ) sperm hücreleri adı veriliyor. Rosi tekniği bu yuvarlak sperm hücrelerinin belirli prosedürler eşliğinde kullanılmasıdır.

ROSI tekniği nasıl uygulanır?

ROSİ tekniğinde olgunlaşmamış yuvarlak sperm hücreleri veya olgunlaşmaya yakın spermler tüp bebek işlemlerinde kullanılır. Klasik tüp bebek işlemlerinden farklıdır. Burada farklı sperm hazırlama ve olgunlaşmamış sperm elde etme teknikleri uygulanır. Ayrıca mikroenjeksiyon öncesi belirli voltajlarda elektrik akımı ile yumurtaların uyarılması gerekir. Yumurtaların piezo elektrik ile uyarılması döllenme oranlarını artırır. Elektrik akımı ile uyarılmış yumurtalara ayıklanmış olgunlaşmamış yuvarlak spermler geliştirilmiş mikroenjeksiyon cihazı ile tek tek yerleştirilir. Olgunlaşmaya en yakın spermlerle işlem görmüş ve piezo elektrik ile uyarılmış yumurtalar, hazırlanmış özel solüsyonlarda döllenmeleri ve gelişimleri için takibe alınır. Döllenmiş yumurtaların ( embriyo ) takipleri yapılarak en uygun zamanda gelişen embriyo kadın rahmine yerleştirilir.

ROSI tekniğinin dünyada uygulanma oranı nedir?

ROSİ, tüp bebek uygulaması bugün için tüm dünyada kabul görmüş bir yöntem olmamakla beraber gebelik oranları düşük, canlı doğumların sayıca az olmasına rağmen tecrübeler henüz yeni sayılır. Olgun sperm çıkmayan azospermi hastalarında başka alternatif kalmadığında uygulanabilecek bir yöntem olarak umut vermektedir. Ancak uygulama öncesi ailelerin ve özellikle erkek faktörünün detaylı değerlendirilmesi, tanısal semen parametrelerinin, genetik analizlerin taranması ve takiplerinin yapılması önemlidir.