Tünel’de Artık Bir CUBA BAR Var…

Dekorasyonundan yemeğine, kokteyllerinden müziğine,hayatınıza yeni bir soluk getirmek ve Küba’nın her zamanki canlı,eğlenceli ve eşsiz havasını İstanbul’da almak istiyorsanız, Cuba Bar tam size göre...

Cuba Bar, Küba ve özellikle Karayip mutfağının çeşitli tatlarını ve Küba müziklerini sizlere sunuyor, yoğun iş temposuna biraz olsun ara verip öğle yemeklerinizi keyifle geçireceğiniz, akşam yemeklerinizde birbirinden farklı kokteyller tadıp, aynı zamanda da Küba müzikleri ile eğlenebileceğiniz yepyeni bir restaurant CUBA BAR.

Karayip mutfağının kendine özgü yemeklerinin Türk damak zevkiyle birleştirildiği CUBA BAR’ın zengin menüsünde, 16 çeşit yerel Küba kokteyli ve 8 çeşit klasik kokteyl yer alıyor.

Konuklarına Küba’nın sıcak ve enerjik atmosferini yaşatmayı hedefleyen CUBA BAR’da günün her saati farklı Latin müzik türlerini dinleyebilirsiniz. Gecenin ilerleyen saatlarinde farklı Dj lerin de performanslarını sergilediği, çeşitli Latin grupların canlı müzik yaptığı, gece 12-04 arası ise Latin-elektro performansların olacağı bir performans mekanı haline geliyor.

MimarTolga Tuğcu’nun dekorasyonunu yaptığı CUBA BAR’ın , işletme ve içerik konsepti ise HAYAL KAHVESİ; deneyimli ekibinden TAYLAN ÖZGÜR YALÇIN tarafından yürütülüyor.

Küba ve Karayip mutfağından farklı lezzetlerin sunulduğu CUBA BAR 10:00 – 04:00 arası hizmet veriyor.

www.cubabaristanbul.com

Asmalı Mescit Mahallesi.Ensiz Sokak No: 11 / 1a

Tünel-Beyoğlu 0 212 245 78 70 / 71

info@cubabaristanbul.com