Tuna Kiremitçi - Birden Geldin Aklıma (ft. Sena Şener) - Akor ve gitar ritimleri

F Am Dm

Sen yağmuru çok seven küçücük şey

F Am Dm

Ben kendine geç kalan bir kadın

F Am Dm

Beni sevmesen de, görmesen de hayat sürerdi yine

F Am Dm

Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar

F Am Dm

Beni seçmesen de, yok desen de ateş yanardı yine

F Am Dm

Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar

Bb C Dm

Birden geldin aklıma yakıverdin ışıkları

Bb C Dm

Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan

F Am Dm

Sen kalbime denk gelen küçücük şey

F Am Dm

Ben kendini aşk sanan bir adam

F Am Dm

Beni sevmesen de, görmesen de hayat sürerdi yine

F Am Dm

Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar

F Am Dm

Beni seçmesen de, yok desen de güneş doğardı yine

F Am Dm

Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar