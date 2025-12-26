Tüm zorluklara rağmen büyük sıçrama: Sağlıkta 9 büyük atılım! 2025’e damga vurdu, kanserle mücadelede umut ışığı…

Derleyen: İSMAİL SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: iStock
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 09:04
Bütçe kesintileri, küçülen araştırma ekipleri ve küresel belirsizliklerle geçen bir yıla rağmen bilim dünyası 2025’te insan sağlığını derinden etkileyecek çarpıcı başarılara imza attı. Kadın sağlığından genetik hastalıklara, HIV’den kanser önlemeye kadar uzanan bu gelişmeler, modern tıbbın yönünü yeniden şekillendiriyor. İşte bilim dünyasının bu yıla damga vuran 9 önemli adımı…
Bilim insanları bu yıl yalnızca hastalıkları tedavi etmeyi değil, onları ortaya çıkmadan durdurmayı hedefleyen yöntemler geliştirdi. Kimi çalışmalar tek bir çocuğun hayatını kurtardı, kimileri ise milyonlarca insanın geleceğini etkileme potansiyeli taşıyor. İşte 2025 yılında bilim dünyasında öne çıkan dokuz büyük atılım…2- ÇOCUKLAR İÇİN İĞNESİZ ALERJİ İLACI: HAYAT KURTARAN BURUN SPREYİ
1- MENOPOZDA DEVRİM
Menopoz, dünya genelinde milyonlarca kadının yaşam kalitesini etkileyen doğal bir süreç. Kadınların yüzde 80’inden fazlası bu dönemde sıcak basmaları, gece terlemeleri, uyku bozuklukları ve odaklanma sorunları yaşıyor. Uzun yıllardır hormon replasman tedavisi bu semptomların en etkili çözümü olarak görülse de birçok kadın için hormon kullanımı ciddi sağlık riskleri taşıyor.
2025’te bu alanda tarihi bir eşik aşıldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Lynkuet (elinzanetant) adlı yeni bir ilacı onayladı. Bu ilaç, 2023’te onay alan Veozah (fezolinetant) ile birlikte menopoz tedavisinde hormonal olmayan yeni bir dönemin kapısını araladı.
Bu ilaçlar, beynin hipotalamus bölgesinde yer alan ve vücut sıcaklığını düzenleyen özel sinir hücrelerini hedef alıyor. Bilim insanları, bu nöronların menopoz sırasında östrojen dalgalanmalarına karşı aşırı hassas hale geldiğini keşfetmişti. Günlük hap şeklinde kullanılan bu tedaviler, hormon içermeden orta ve şiddetli sıcak basmalarını belirgin biçimde azaltabiliyor. Uzmanlara göre bu gelişme, özellikle kanser öyküsü olan kadınlar için “önemli bir dönüm noktası.”
Gıda alerjileri, günümüzde her 13 çocuktan birini etkiliyor ve şiddetli alerjik reaksiyonlar (anafilaksi) ölümcül olabiliyor. Bu tür durumlarda epinefrin uygulanması hayati önem taşıyor. Ancak epinefrin oto-enjektörleri (EpiPen gibi) çocuklarda ve bakım verenlerde iğne korkusu nedeniyle her zaman zamanında kullanılamıyor.
2025’te bu soruna köklü bir çözüm geldi. Neffy adlı reçeteli burun spreyi, çocuklar için epinefrin uygulamasında 30 yılı aşkın süredir yapılan ilk büyük yenilik olarak onaylandı. İğne içermeyen bu yöntem, dört yaş ve üzeri, 15-30 kilogram arasındaki çocuklar için kullanılabiliyor.
Neffy, burun mukozasındaki hücreler arasındaki boşluğu geçici olarak genişleten özel bir teknoloji sayesinde ilacın hızla kana karışmasını sağlıyor. Uzmanlar, bu spreyin özellikle okul çağındaki çocuklar için müdahaleyi kolaylaştıracağını ve alerjik acil durumlarda hayat kurtarma oranını artıracağını belirtiyor.3- REJENERATİF TIPTA BİLİM KURGUYU GERÇEĞE YAKLAŞTIRAN GELİŞMELER
Kaybedilen organların veya uzuvların yeniden büyütülmesi uzun yıllar bilim kurgunun konusu oldu. Ancak 2025’te bu hayal gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Bilim insanları, uzuvlarını kaybettikten sonra yeniden büyütebilen semenderleri inceleyerek rejenerasyonun moleküler temelini ortaya çıkardı.
Araştırmalar, uzuv yenilenmesi için kritik olan retinoid asit seviyelerini kontrol eden bir enzimi ve uzvun boyutunu belirleyen anahtar bir geni tanımladı. İnsanlarda da benzer moleküler yapıların bulunması, gelecekte travmatik yaralanmalar sonrası uzuv yenilenmesine dair umutları artırdı.
Aynı yıl, rejeneratif tıp kalp hastalıklarında da önemli bir aşama kaydetti. Bilim insanları, maymunlar üzerinde kalp duvarını güçlendiren ilk implante edilebilir kalp yamasını başarıyla denedi. Laboratuvarda kök hücrelerden üretilen bu doku, kalbe entegre edilerek kalp yetmezliği için yeni bir tedavi seçeneği sundu. Ayrıca ilk kez kök hücrelerden işlevsel üreter dokusu üretildi; bu, böbrek sisteminin yenilenmesi yolunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.4- CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARDA EVDEN TANI DÖNEMİ
ABD’de her yıl iki milyondan fazla kişiye cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) teşhisi konuluyor. Ancak birçok vaka belirti vermediği için teşhis edilemiyor. Bu durum, hastalığın yayılmasına ve kısırlık gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.
2025’te CYBE taramalarında önemli yenilikler hayata geçti.
Teal Wand adlı yeni sistem, kadınların evde vajinal örnek alarak HPV taraması yapmasına olanak tanıyor. Kısa bir çevrim içi görüşmenin ardından reçete edilen bu cihaz, özellikle rahim ağzı kanseri taramalarında katılım oranını artırmayı hedefliyor.
Buna ek olarak, reçetesiz satılan Visby testi, gonore, klamidya ve trikomoniyazisi evde ve 30 dakika içinde tespit edebiliyor. Uzmanlara göre bu tür testler, erken tanı sayesinde hem bireysel sağlığı hem de toplum sağlığını korumada önemli rol oynayacak.5- TEK BİR ÇOCUK İÇİN TASARLANAN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ gen tedavisi
CRISPR-Cas9 gen düzenleme teknolojisi, son yıllarda genetik hastalıkların tedavisinde devrim yarattı. Ancak 2025’te bu teknoloji ilk kez tek bir hasta için özel olarak tasarlanmış bir tedavide kullanıldı.
Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde doktorlar, nadir ve ölümcül bir metabolik hastalıkla doğan bir bebek için kişiselleştirilmiş gen tedavisi geliştirdi. Bebekte, amonyağın vücutta birikmesine neden olan tek bir genetik mutasyon tespit edildi. Normalde bu hastalığa sahip bebeklerin yaklaşık yarısı yaşamını yitiriyor.
CRISPR aracı, lipid nanopartiküller aracılığıyla karaciğere ulaştırıldı ve hatalı gen düzeltildi. İlk sonuçlar, bebeğin sağlığında dramatik bir iyileşme olduğunu gösterdi. Bu vaka, gelecekte nadir hastalıkların “tek tek” tedavi edilebileceği bir dönemin habercisi olarak görülüyor.6- HIV ÖNLEMEDE YILDA İKİ KEZ ENJEKSİYON DÖNEMİ
HIV, küresel ölçekte hâlâ büyük bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Günlük hap şeklindeki PrEP tedavileri etkili olsa da düzenli kullanım oranı düşük kalıyor. 2025’te FDA, Yeztugo (lenacapavir) adlı yılda yalnızca iki kez uygulanan PrEP enjeksiyonunu onayladı. Klinik çalışmalar, bu ilacın HIV bulaşmasını neredeyse tamamen önlediğini ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü, bu gelişmeyi HIV ile mücadelede “tarihi bir dönüm noktası” olarak tanımladı.7- AŞILARIN ENFEKSİYONUN ÖTESİNDEKİ KORUYUCU GÜCÜ
2025’te yapılan araştırmalar, aşıların yalnızca enfeksiyonları değil, kalp krizi, felç ve bunama riskini de azaltabileceğini gösterdi. Zona aşısı yaptıran kişilerde inme riskinin yüzde 16, kalp krizi riskinin ise yüzde 18 azaldığı tespit edildi. Ayrıca Covid-19 mRNA aşısı olan bazı kanser hastalarının, tedaviye daha iyi yanıt verdiği ve daha uzun yaşadığı gözlemlendi. Bilim insanları, bağışıklık
sisteminin genel olarak güçlendirilmesinin bu etkilerde rol oynayabileceğini düşünüyor.8- PANKREAS KANSERİNİ ORTAYA ÇIKMADAN DURDURMA UMUDU
Pankreas kanseri, genellikle geç evrede teşhis edilmesi nedeniyle en ölümcül kanser türlerinden biri. 2025’te yapılan çalışmalar, hastalığın erken evrede hatta başlamadan durdurulabileceğine dair umut verdi. Araştırmacılar, FGFR2 adlı proteinin bloke edilmesinin, erken evre pankreas hücrelerinin kansere dönüşmesini engelleyebildiğini ortaya koydu. Bu proteini hedef alan ilaçların hâlihazırda mevcut olması, yüksek risk grubundaki kişiler için önleyici tedavilerin önünü açabilir.9- İNSAN VÜCUDUNUN EN KAPSAMLI ATLASI OLUŞTURULDU
İngiltere merkezli UK Biobank projesi, 100 bin gönüllüden alınan bir milyardan fazla taramayla insan vücudunun bugüne kadarki en ayrıntılı atlasını oluşturdu.
Beyin, kalp, kemikler, damarlar ve iç organlara ait detaylı veriler, hastalıkların erken teşhisinde devrim yaratabilecek nitelikte. Bu veriler sayesinde bilim insanları, kalp hastalığı belirtileri ile beyin sağlığı arasındaki güçlü bağlantıyı ortaya koydu. Uzmanlara göre bu atlas, önümüzdeki yıllarda binlerce bilimsel çalışmanın temelini oluşturacak.National Geographic'in “9 medical breakthroughs that gave us hope in 2025” başlıklı haberinden derlenmiştir.