Tüm zorluklara rağmen büyük sıçrama: Sağlıkta 9 büyük atılım! 2025’e damga vurdu, kanserle mücadelede umut ışığı…

Bilim insanları bu yıl yalnızca hastalıkları tedavi etmeyi değil, onları ortaya çıkmadan durdurmayı hedefleyen yöntemler geliştirdi. Kimi çalışmalar tek bir çocuğun hayatını kurtardı, kimileri ise milyonlarca insanın geleceğini etkileme potansiyeli taşıyor. İşte 2025 yılında bilim dünyasında öne çıkan dokuz büyük atılım…



1- MENOPOZDA DEVRİM



Menopoz, dünya genelinde milyonlarca kadının yaşam kalitesini etkileyen doğal bir süreç. Kadınların yüzde 80’inden fazlası bu dönemde sıcak basmaları, gece terlemeleri, uyku bozuklukları ve odaklanma sorunları yaşıyor. Uzun yıllardır hormon replasman tedavisi bu semptomların en etkili çözümü olarak görülse de birçok kadın için hormon kullanımı ciddi sağlık riskleri taşıyor.



2025’te bu alanda tarihi bir eşik aşıldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Lynkuet (elinzanetant) adlı yeni bir ilacı onayladı. Bu ilaç, 2023’te onay alan Veozah (fezolinetant) ile birlikte menopoz tedavisinde hormonal olmayan yeni bir dönemin kapısını araladı.



Bu ilaçlar, beynin hipotalamus bölgesinde yer alan ve vücut sıcaklığını düzenleyen özel sinir hücrelerini hedef alıyor. Bilim insanları, bu nöronların menopoz sırasında östrojen dalgalanmalarına karşı aşırı hassas hale geldiğini keşfetmişti. Günlük hap şeklinde kullanılan bu tedaviler, hormon içermeden orta ve şiddetli sıcak basmalarını belirgin biçimde azaltabiliyor. Uzmanlara göre bu gelişme, özellikle kanser öyküsü olan kadınlar için “önemli bir dönüm noktası.”





2- ÇOCUKLAR İÇİN İĞNESİZ ALERJİ İLACI: HAYAT KURTARAN BURUN SPREYİ



3- REJENERATİF TIPTA BİLİM KURGUYU GERÇEĞE YAKLAŞTIRAN GELİŞMELER



4- CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARDA EVDEN TANI DÖNEMİ



5- TEK BİR ÇOCUK İÇİN TASARLANAN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ gen tedavisi

6- HIV ÖNLEMEDE YILDA İKİ KEZ ENJEKSİYON DÖNEMİ



7- AŞILARIN ENFEKSİYONUN ÖTESİNDEKİ KORUYUCU GÜCÜ

8- PANKREAS KANSERİNİ ORTAYA ÇIKMADAN DURDURMA UMUDU



9- İNSAN VÜCUDUNUN EN KAPSAMLI ATLASI OLUŞTURULDU