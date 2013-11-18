Tüm dünyayı duygulandıran olay: Yarasa çocuk

Lösemi hastası çocuğu mutlu etmek için tüm şehir örgütlendi.
Tüm dünyada gündem olan olay, San Francisco'da meydana geldi. Lösemi hastası çocuğunun hayalini gerçekleştirmek isteyen baba toplanan bağışlar ve binlerce kişinin desteği ile oğlu ile birlikte San Francisco'yu kötü adamların elinden kurtardı. Polis teşkliatından, Pentagon'a, Obama'dan ana haber bültenlerine herkes olaya geniş yer ayırarak Batkid'e şükranlarını sundular. Küçük kahraman ise doğal olarak hayatından çok memnun.
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