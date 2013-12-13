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Tüm anneleri ve anne adaylarını standımıza bekliyoruz

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Tüm anneleri ve anne adaylarını standımıza bekliyoruz
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Hürriyet Aile standına uğrayın, sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayın.

13-14-15 Aralık'ta, Hürriyet Aile online sponsorluğundaki İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı'nda tüm anne ve anne adaylarımızı standımıza bekliyoruz! Uzmanlarımızla yapılacak şöyleşiler, konferanslar, workshoplar, sürpriz hediyeler, ikramlar ve daha birçok aktivite bu fuarda sizleri bekliyor.

Standımızdaki etkinlikler:

13 Aralık Cuma Günü

14:00-15:00 Blogger Elif Doğan - “Annelik Her Zaman Toz Pembe Değildir kitabının imza günü ve kitap şatışı
14:30 -15:00 Pedagog Psikolojik Danışman ve Pozitif Ebeveynlik Uzmanı Tansu Oskay - “Mahallenin En Mutlu Bebeği”- Semineri
15:00 -16:00 Pedagog Psikolojik Danışman ve Pozitif Ebeveynlik Uzmanı Tansu Oskay - Stant sohbeti

Aktivite: Barbie Pasta Şefi - Çocuklar, üç katlı maket pastayı oyun hamuru ile süsleyecekler.

Hürriyet Aile & Playdate Turkey

14 Aralık Cumartesi Günü

13:00-15:00 Blogger Elif Doğan - “Annelik Her Zaman Toz Pembe Değildir” kitabının imza günü ve kitap satışı

15:00-16:00 Astrolog Şenay Yangel – Anne & bebek & çocuk burç uyumu - Stant sohbeti

16:00 -16:30 Astrolog Şenay Yangel - Anne & bebek & çocuk burç uyumu - Seminer
Aktivite: Atlas Çocuk ile Origami - Workshop

15 Aralık Pazar Günü

14:30-15:30 Yemek Danışmanı ve Araştırmacı Yazar İpek Kuşçu- Stant sohbeti

13:45 -14:15  Yemek Danışmanı ve Araştırmacı Yazar İpek Kuşçu - “Abur Cuburun En Doğalı, En Kolayı”- Seminer

Aktivite: Hürriyet Aile & Kids Music Class Ritim Şov - Bu aktivitede bebekler davul show, çocuklar ise org show yapacaklar.

Aktivite: Happy Nest Sanat Atolyesi

  • Önlük süsleme,
  • Şapka süsleme,
  • Kavanozla kar küresi yapımı,
  • Karton yumurta kutularından kapı süsü yapımı,
  • Kağıt tabaktan hayvan yapımı, deneyler,
  • Mad Science aktivitesi (su ve sabun gibi maddelerle doğa olaylarının anlatımı),
  • Yüz boyama ve saç örgüsü,
  • Kukla tiyatrosu,
  • Anneler için ponpon taç yapımı.

Standımıza uğrayın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma şansı yakalayın.

Fuarla ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın!

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