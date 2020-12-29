Tüm ailenin seveceği 7 sanal yılbaşı kutlama fikri

Dünya genelinde yükselen koronavirüs vakaları ile büyük kalabalıklardan ve seyahatlerden kaçınmak için tatil planları değiştirildi. Bu sene yeni yılı da evlerimizde karşılayacağız. Evde ailecek yapılabilecek pek çok aktivite var. Bu aktivitelere sevdiklerimizi de dahil etmek için sanal aktivitelere yönelebiliriz. İşte bunlardan bazıları…

Film gecesi planlayın

Patlamış mısırınızı hazırlayın ve sevdiklerinizle bir video görüşmesi ayarlayın. Mükemmel bir sanal film gecesi geçirmek için tatil veya yılbaşı temalı bir film izleyebilirsiniz. Gerçekleştirdiğiniz film gecesi ile sevdiklerinizle yan yana gibi hissedecek ve harika zaman geçireceksiniz. Film sonunda ise sevdiğiniz ve sevmediğiniz yönleri tartışmak için görüntülü aramaya devam edebilirsiniz.

Çocuklarınız için plan yapın

Sanal etkinlikler sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de eğlenceli olacaktır. Aylardır görüşmediği kuzeni veya sınıf arkadaşlarıyla bir görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. Konuşma öncesi yapılacak el işi etkinliklerini belirleyip, çocuklarla birlikte bunları sanal ortamda gerçekleştirebilirsiniz. Yapılabilecek etkinlikler de yine yılbaşı temalı kolay el işi ürünleri olabilir. Herkes bitirdiğinde kameradan birbirine göstersin. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu göreceksiniz.

Sanal yılbaşı partisi verin

Salgın sebebiyle önemli buluşmalar mümkün olmuyor. Yeni yıla da sayılı günler kala sevdiklerinizle sanal bir parti düzenleyebilirsiniz. Bunun için şimdiden ne giyeceğinizi belirleyin. Birlikte hissedebilmek için sanal partiye katılan herkesin aynı içecekleri içmesini sağlayabilirsiniz. Yetişkinler güzel bir kokteyl içerken, çocuklar için sıcak çikolata iyi bir seçim olabilir. Sevdiğiniz şarkıları açın ve dans edin. Sevdiklerinizle birlikte hissetmenizi sağlayacak bu parti unutulmaz olabilir.

Yeni yıl hediyelerinizi birlikte açın

Yılbaşında hediyeleşmeyi herkes çok sever. Sevdiklerinizle çekiliş yapılır ya da herkese minik hediyeler alınır. Bu yıl hediyeleşmek biraz daha değişik olacak. Birbirinize sanal ortamdan aldığınız hediyeleri yollayın ve gerçekleştireceğiniz videolu aramada hediyelerinizi açın.

Sanal oyun oynayın

Yılbaşı akşamları pek çok kutu oyunu oynanır. Çok sevdiğiniz oyunları ailenizle, arkadaşlarınızla bu sene de oynamak için bir videolu arama gerçekleştirin. Kelime bulma oyunu gibi sanal olarak da kolaylıkla oynayabileceğiniz bir oyun seçin. Yine sanal olarak rahatlıkla oynayabileceğiniz, şarkıyı bul oyunu da iyi bir seçim olabilir. Öncelikle şarkının melodisini dinletin ve karşı grubun sözlerini bulmasını bekleyin. Kazananın güzel bir ödül alacağı bir aktivite olabilir.

Moda şovu planlayın

Yeni yıl için kendinize bir maske yapın ve sevdiklerinizi de bu akıma uydurun. Belirlediğiniz bir günde herkes maskelerini taksın, en güzel kıyafetlerini giysin. Tam bir moda şovu niteliğinde olan bu yarışmada en iyi maskeyi hazırlayanı seçin.

Sanal bağış yapın

Bu sene yeni yıl hediyesi almak için dışarı çıkmak istemeyebilirsiniz. Bunun için çocuklarınıza da harika bir örnek olması için bağış yapabilirsiniz. Ailecek belirlediğiniz güvenilir bir kuruma yapacağınız bağışı, yeni yıl hediyesi olarak sevdiklerinize verebilirsiniz.