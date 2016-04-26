Tüm aile, V For Voyage ile düşlerdeki tatile!

Ailenizi yanınıza alarak tüm sorunları kıyıda bırakmak ve hep hayalini kurduğunuz tatilin ufuklarına demir almak istediğiniz oldu mu hiç? Eğer cevabınız “Evet” ise şimdi lüks motoryatlardan oluşan filosu ile müşterilerine otel konforunda her şey dahil hizmet sağlayan V For Voyage’ın Voyager Paketi ile düşlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Yeryüzündeki cennet Göcek’te martı ve dalga sesleri eşliğinde unutulmaz bir tatil sizi bekliyor.

AİLECE UNUTULMAZ BİR TATİLE DEMİR ALMA FIRSATI…

V For Voyage ile hayallere yolculuk, kapınızdan dışarıya adımınızı attığınız an başlıyor. Lüks bir araç sizi ve ailenizi evinizden alarak havalimanına ve uçaktan inişinizde aynı şekilde muhteşem bir hafta geçireceğiniz özel yatınıza ulaştırıyor. Doğanın tüm cömertliğini sergilediği Göcek’te kafanızı dinleyerek hep birlikte her anından keyif alacağınız tatiliniz böylece başlamış oluyor. Bir hafta boyunca jet ski’den masaja, birbirinden özel ayrıcalıklarla Göcek koylarının tadını çıkarmak size kalıyor. Güne mutlu başlamanız için özenle hazırlanan kahvaltı sofraları ve gün boyunca birbirinden özel lezzetler V For Voyage menülerinde lezzete davetiye çıkarıyor. V For Voyage’ın Voyager Paketi seçeneğinde, ailece geçirdiğiniz her an unutulmaz bir anıya dönüşüyor. Örneğin; çocuklarınızla birlikte balık tutmak istediğinizde ihtiyacınız olan tüm malzemeler hizmetinize sunuluyor. Aynı şekilde Rixos Anjana SPA’nın sertifikalı terapistlerinin özel malzemeler ve geleneksel yöntemlerle uyguladığı Uzak Doğu masajlarıyla dinlenip yenilenme fırsatınız da oluyor.

DENİZİN ÜZERİNDE MACERA VE EĞLENCE...

Tatil keyfinize eğlence de eşlik ediyor. Dileyenler Göcek’in eşsiz koylarında jet ski yaparak ya da profesyonel dalış öğretmeni gözetiminde şnorkel ile dalarak harika zaman geçirebiliyor. Maviliklerin büyüleyici derinliklerinde heyecan verici bir macera yaşamak sizin elinizde… Küçük çocuklarınız varsa güleryüzlü ve profesyonel V For Voyage ekibi sizin için denizin ortasında tüm ailenin güvenle eğlenebileceği sığlıkta bir havuz (Safe pool) oluşturuyor. Su kaydırağı, trambolin ve kanoyla eğlencenin dozu artıyor. Playstation, DVD player, ses sistemi, WiFi, Digiturk, Lig TV ve özel kütüphane ile eğlence teknede de sürüyor. Kristal berraklığında bir deniz, yemyeşil bir doğa, binlerce yıllık Kaunos Antik Kenti ve şifalı kaplıca sularında devam eden Voyager Paketi, caretta caretta kaplumbağalarının ev sahipliğinde unutulmaz bir Dalyan turunu da kapsıyor. Ayrıca küçük çocuğu olan aileler için isteğe bağlı olarak çocuk bakıcısı hizmeti de sağlanıyor.