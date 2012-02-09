Tulipa Spa ile özel anlar

Tulipa Spa romantik akşam yemeği ve birbirinden özel hediyeleri ile Sevgililer Günü'ne özel olarak sizleri bekliyor. Bu özel günü özel bir programla güzelleştirin.

Tulipa SPA; siz ve sevgilinizi doğal ve organik ürünler ile yapılan vücut ve yüz bakımlarının yanı sıra Uzakdoğu ve Avrupa masajlarıyla harika bir yolculuğa çıkaracak ayrıca sauna, buhar odası ve Türk hamamının geleneksel şifalı suları da sizleri bekliyor.

Zihin ve beden sağlığınızda olumlu etkiler bırakan, cildinizde oluşan gençleşme ve iyileşme aroma özleri ile zenginleşen lüks sıcak yağ masajının teninizde bırakacağı yoğun dinlenme hissini asla unutamayacaksınız. Yasemin çiçeği özlü yeşilçay ile yapılan peeling, yaslanmaya ve yıpranmaya yol açan toksik maddeleri vücuttan atılımını hızlandırdığını ve uzman terapistiniz sıcak soft dokunuşları, enerji akışınızı harekete geçtiğini göreceksiniz.