Tülin Şahin'den “Topmodel Nasıl Olunur?”

Tülin Şahin modelliği anlattığı kitabında, bu yolda ilerlemek isteyen genç kızlara bir ışık yakarken, bir model kadar güzel görünmek isteyen kadınlara da yardımcı olacak ipuçları verdi.

1998 yılında “Supermodel of Denmark” yarışmasını kazanarak, 25 kişi arasından seçilen Tülin Şahin Türkiye’nin uluslararası alanda en çok tanınan topmodellerinden biridir. Modellik hayatına 250 defile, 200 kampanya, 15 reklam filmi sığdıran Tülin Şahin, bugüne kadar güzellik, bakım, makyaj sırları gibi konularda sekiz de kitap yazdı.

“Topmodel Nasıl Olunur?” kitabıyla Tülin Şahin model olma hayali kuran genç kızlara bu mesleğe atılmak için gerekli tüm tüyoları veriyor. Modelliğin tarihçesinden ajanslarla çalışma ilkelerine, uluslararası bir model olmak için yapılması gerekenlerden güzellik ve bakım tüyolarına hem model olmak isteyen hem de bir model kadar güzel görünmek isteyen tüm kadınların ilgisini çekecek pek çok şeyin yer aldığı bir kitap yazdı.

Claudia Schiffer, Kate Moss, Isabeli Fontana, Cansu Dere, Çağla Şikel, Nihat Odabaşı, Arzum Onan, Tuğçe Kazaz gibi isimlerden tavsiyeleri de bu kitapta yer almaktadır.

Topmodel Nasıl Olunur? Hem modelliği bir meslek olarak yapmak isteyen genç kızlar hem de bir modelin tarzına sahip olmak isteyen kadınlar için ilk ağızdan ipuçlarıyla dolu bir kitap.