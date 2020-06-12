Tülay isminin anlamı nedir? Tülay ne demek

Tülay ismi kökeni Fransızca ve Türkçe karışımı bir isimdir. Ülkemizde de sıklıkla kullanılır. İsmin anlamını birçok kaynakta bulmak mümkündür.

Tülay İsminin Anlamı

Ülkemizde çocuklara verilen isimler büyük önem taşır. Çünkü her bir ismin bir anlamı bulunur. Tülay isminin de anlamını bulmak ve öğrenmek mümkündür. Sizde Tülay isminin anlamını öğrenip çocuğunuza verebilirsiniz.

Tülay ismi kelime itibari ile ince ruhlu ve güzel anlamı taşımaktadır. Türk Dil Kurumu Tülay isminin anlamını değerlendirmemiştir. Fakat bu ismin anlamı kaynaklarda bulunmaktadır. Tülay isminin özellikleri de oldukça merak konusudur. Tülay isminin özelliklerine bakarsak şunları söyleyebiliriz:

- Hayatı hızlı yaşamayı severler.

- Özel hayatlarında iddialı kişilerdir.

- Fiziki ve düşünce yönünden aktif kişilerdir.

- Sezgileri kuvvetlidir ve olabildiğince çok konu ile ilgilenmek isterler.

- İletişim yetenekleri güçlüdür. >Bu sebeple çevrelerinde insanlar onlar ile olmak isterler.

- Atak kişilerdir.

- Hayat felsefeleri hayatı yaşayarak öğrenmektedir.

- İyilik yapmayı ve seyahat etmeyi seven kişileridir.

- Liderlik ruhuna sahiplerdir. Bu sebeple kendilerine göre görüş ve düşünceleri bulunur.