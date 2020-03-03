Tuğçe isminin anlamı nedir? Tuğçe ne demek?

Tuğçe, cennette bulunan Tuğba ağacının dallarıdır.



Tuğçe İsminin Anlamı

Tuğba ağacı Hint ve Habeş dillerinde cennetin kendisi anlamında da kullanılmaktadır. İnanışa göre Tuğba ağacı görkemli, güzel bir ağaçtır. İnanan kimseler, cennette bu ağacın gölgesinde dinlenecektir.

Tuğçe ismi, Kur'an'da geçmemektedir. Ancak Tuğba ağacı bazı ayetlerde geçmektedir. Tuğçe ismi de bu ağacın dallarını temsil eden bir sözcüktür.



Tuğçe Ne Demek?

Tuğçe ismi, tuğ anlamını da içermektedir. Tuğ, hükümdarların başlarında taşıdıkları sorguçtur. Eski Türk devletlerinde tuğ, bir devlet yönetme sembolü olarak kabul edilmiştir. Bu devletlerde hükümdarların tuğlarını Gök Tanrı'dan aldığına inanılır. Tuğçe ismi de küçük ve güzel bir tuğ anlamına gelmektedir.

Tuğçe ismi güzelliği ve zarafeti temsil eder. Bu ismin analizinde yumuşak huylu, naif ve iyi niyetli bir kişilik öne çıkmaktadır. Bu isme sahip olan kimseler, bu özelliklerin yanı sıra güçlü ve dirayetlidir. Tuğçe ismi güzelliğin ve ince zekanın buluşmasını ifade etmektedir.

Tuğçe ismi samimiyeti ve dürüstlüğü işaret etmektedir. Özü sözü bir olmak, doğruluğun ve adaletin peşinde ilerlemek bu ismin değerleridir. Yalana karşı tahammülsüzlük, yardım severlik bu isme sahip kimselerde öne çıkar.