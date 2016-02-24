Tuğba Özay kimdir?

Tuğba Özay, 10 Şubat 1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ve manken olan Özay aslen Trabzonludur. Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış,daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Yelkene ilgisinin olduğu bilinen genç manken aynı zamanda 10 yıl profesyonel yüzücülük yapmıştır.

1994 yılında mankenliğe başlayan Özay, 1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Tuğba Özay oyunculuk eğitimi de alarak oyunculuk hayatına 1996 yılında ‘Sonradan Görmeler’ adlı dizi ile başlamıştır. Oyuncu ve manken Tuğba Özay’ın ‘Bedel’ adında birde kitabı bulunuyor.

Fotoğraf: acun.com

Oyuncu ve manken Tuğba Özay yer aldığı birçok projenin ardından sonra olarak Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor 2016 yarışmasının ünlüler takımında yer alıyor.

YAĞMUR ÖZDEMİR KİMDİR?