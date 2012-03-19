Tuborg Roxy Müzik Günleri için geri sayım başladı

Türkiye’nin müzik yarışması organizasyonlarından “Roxy Müzik Günleri” 17’inci kez kapılarını açıyor. Tuborg’un ana sponsorluğunda gerçekleşen yarışma için son başvuru tarihi 28 Mart 2012.



Bugüne kadar Hayko Cepkin, Replikas, Aylin Aslım, Bağdat Avenue, Dorian, Deja-vu, Nekropsi, Yeni Harman, Direc-t, Anima, Kurban, Gevende, Fairuz Derin Bulut, Softa gibi birçok ünlü ismi ve grubu müzik dünyasına kazandıran “Roxy Müzik Günleri” için geri sayım başladı. 28 Mart tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışmada, 16-17-18 Nisan tarihlerinde elemeyi geçen yarışmacıların canlı performans günleri gerçekleşecek. 20 Nisan akşamı yapılacak ödül töreniyle birincinin açılanacağı yarışmanın finalistlerini heyecan verici ödüller bekliyor.



Bugüne kadar adeta müzisyen fabrikası gibi çalışan yarışmaya, 16 yılda, 2.400 grup ve 9.930 müzisyen katılmış. 42 bin dinleyiciye ulaşan etkinlikte, 245 grup finale kalmış. Bu yarışmalardan tanıdığımız 1.100 müzisyen ise Roxy’de sahne alma fırsatı yakalamış.



Birinci Danimarka’ya gidiyor



Bu yıl da Tuborg ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Roxy Müzik Günleri’nde birinci sırayı alan yarışmacı ya da grup, tüm masrafları karşılanarak, dünyanın en önemli ve köklü müzik festivallerinden biri olan Roskilde’yi izlemeye Danimarka’ya gidecek. Ayrıca WePlay üzerinden single çıkartma şansını da yakalayacak. İkinci olan yarışmacı ya da grubun ise kendi seçtiği bir şarkısı Stüdyo Smart tarafından kaydedilerek, albüm kalitesinde prodüksiyon yapılacak. Yarışmanın üçüncüsü ise Stüdyo Smart’tan 20 saatlik kayıt hakkıyla ödüllendirilecek.



İlk üçe giren yarışmacılara ve “En İyi Davulcu” ödülünün sahibine ayrıca, İstanbul Agop Zilleri’nden zil seti hediye edilirken, Tuborg Roxy Müzik Günleri için kayda gelen herkes Stüdyo Smart’tan indirim kazanacak.

Bu sene 17’incisi düzenlenen Tuborg Roxy Müzik Günleri jürisinde; Taner Öngür, Kaan Yüceil, Harun Tekin, Aylin Aslım, Koray Candemir, Murat Hasarı, Ömer Ahunbay, Hakan Tamar, Ece Duyar, Oğuz Kaplangı, Hakan Özer, Özge Fışkın, Kanat Atkaya, Haluk Polat, Metehan Mert Çakır, Ceylan Ertem, Siyabend Suvari,Tayfun Polat ve Turgay Gülaydın yer alıyor.



Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: www.roxymuzikgunleri.com