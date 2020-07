Tuborg GoldFest Konserleri İstanbul'da

Dünyanın birçok ünlü Rock grubunu hayranlarıyla buluşturacak “Tuborg GoldFest”le İstanbul müziğe doyacak. Temmuz ayında İstanbul Parkorman’da gerçekleşecek festivalde, dünyaca ünlü grup ve sanatçılar sahne alacak!

Parkorman, yenilenen çehresiyle “Tuborg GoldFest”e ev sahipliği yapıyor. Şehrin göbeğinde, stres ve kargaşadan uzakta, doğayla iç içe olacak bu festival, Türkiye’deki tüm rock sevenlerin de buluşma noktası olacak.

“Guns’N’Roses ve Evanescence geliyor

Tuborg Goldfest” türler arası dağılıma gösterdiği özenle de dünya standartlarında bir festival olma özelliği taşıyor. Rock’n’roll, numetal, senfonik rock ve hard rock gibi rock müziğin farklı türlerinden dev isimlerin sahne alacağı festival, rock müziğin farklı türlerine gönül veren herkese muhteşem bir müzik deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. “Tuborg Gold” sponsorluğunda 4, 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde İstanbul Parkorman’da gerçekleşecek festivalde, Guns’N’Roses, Evanescence, Apocalyptica, Within Temptation, Godsmack, In Flames, Lacuna Coil, Heaven Shall Burn, Ugly Kid Joe, Disciples of Dio, Skindred, Sweet Savage gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Şebnem Ferah, Pentagram, Redd, Aylin Aslım, Malt, Foma, Erdem Yener, Planeur, Gürcan Ersoy, Ayşe Saran, Gren, Nefes gibi isimler de sahne alacak.

Tam 3 gün sürecek festival, İstanbul’un merkezinde müzikle dolu bir yaz geçirmek isteyenleri ağırlayacak.

Bilgi için:

www.tuborggoldfest.com