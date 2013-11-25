Tuba Ünsal ikinci kez anne oldu!
İşte ünlü oyuncu ve mankenin dünyaya getirdiği sevimli bebek!
Ünlü oyuncu ve manken Tuba Ünsal ikinci kez anne oldu. Önceki evliliğinden 3 yaşında kızı bulunan ve Gazeteci Mirgün Cabas’la geçen mayıs ayında dünya evine giren Ünsal, bir erkek bebek doğurdu.
Bir süredir ABD’nin Los Angeles şehrinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu ve manken Tuba Ünsal, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor. Ünlü çift bebeklerine ‘Civan Mert’ ismini verdi.
Birkaç gün önce hastaneye giden Ünsal, bebeğini normal doğumla dünyaya getirmek istediği için suni sancı teklifini reddetmişti.
Tuba Ünsal, bebeğinin fotoğrafını “Hayatım boyunca seveceğim iki adam” notuyla Instagram hesabından paylaştı.
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