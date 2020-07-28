Tuba isminin anlamı nedir? Tuba ne demek?

Tuba ismi birden fazla anlamı ile Türkçede yaygın olarak kullanılan oldukça hoş ve güzel isimlerden biridir. Tercih ettiğiniz isimlerden birini değerlendirebilir ve kız çocuğunuz için ona güzel bir isim verebilirsiniz. Farklı isimlerle bir araya getirebilir veya tek başına kullanma şansını elde edebilirsiniz.

Tuba İsminin Anlamı

Kökeni Arapça olan Tuba ismi birden fazla anlamı üzerinden ele alınmaktadır.

- Kökleri yukarıda ve dalları aşağıda olan cennet ağacı.

- En güzel, en iyi ve hoş.

- Müjde, mutluluk ve baht.

- Efdal olan. Kur'an'da Ra’d Suresi 29. ayette zikredilmiş olan.

Bu etkileyici ve güzel anlamları ile beraber Arapçada olduğu gibi Türkçede de çok sevilen ve tercih edilen isimler arasında geliyor. Sadece anlamı değil aynı zamanda okunuşu ve telaffuzu üzerinden de kulakta naif bir etki yaratmaktadır.

Birçok kişi aynı zamanda Tuba isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği konusunda bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Tuba ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Hem birbirinden güzel ve değişik anlamları hem de etkileyici tonlaması üzerinden bu isim kız çocukları için son dönemlerde çok fazla tercih ediliyor. Kendi isteklerinize uygun şekilde kız çocuğunuza isim olarak tek başına veya farklı isimlerle bir araya getirerek kullanabilirsiniz.