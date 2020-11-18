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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Tuana ne demek? Tuana isminin anlamı nedir?

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Tuana ne demek? Tuana isminin anlamı nedir?
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Tuana ismi son zamanların en popüler kız isimlerinden biri oldu. Bu isim, Niğde'de bir bölgeye verilmiştir. Kemerhisar bölgesi eski yüzyıllarda Tuana olarak adlandırılmıştır. Peki, Tuana ne demek? Tuana isminin anlamı nedir?

Tuana ismi, oldukça eski dönemlerden bu yana kullanılmıştır. Sözcüğün kökeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak Farsçadan geldiğine yönelik kanaat yaygındır. Sözcük, Farsçada "Güçlü kudretli kadın" anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra ismin eski Türk toplumlarında da kullanıldığı bilinmektedir.

Tuana İsminin Anlamı

Tuana ismi, eski toplumlarda kadın hükümdarlar için kullanılan bir sözcüktür. Veya hükümdarların eşleri bu isimle anılmaktadır. Ayrıca Tuana isminin anlamı cennet bahçelerine düşen yağmur olarak yorumlanmaktadır.


 

 

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