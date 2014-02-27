TSÇV'ye uluslararası prestij

19. Mobil Dünya Kongresi’nde bu yıl ilk defa engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran mobil ürün ve hizmetler değerlendirildi. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin kongre kapsamında düzenlenen “Küresel Mobil Ödülleri”nin “Erişilebilirlik: Kolay Kullanımlı En İyi Mobil Ürün, Hizmet veya Uygulama” kategorisinin dört jüri üyesinden biri oldu.

25 Şubat’ta Barselona’da düzenlenen ödül töreninde birinciler açıklandı. Erişilebilirlik kategorisinde Turkcell’in görme engellilerin kullanımı için geliştirdiği, çok yönlü mobil erişim sağlayan Hayal Ortağım projesi, akıllı telefonlar için uygulamalar kategorisinde ise Akbank "Direkt Mobile" internet şubesi uygulaması birinci seçildi. Tüm dünyadan toplam 680’in üzerinde başvuru yapılan, 155 finalistin yarıştığı Global Mobil Ödülleri’nde jüri üyesi olan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfi Genel Direktörü Nigar Evgin; “155 finalistin arasında Türkiye’nin lider firmalarının öncü çalışmalarının olması gurur verici” dedi.

Bağımsız yaşam koşullarında kısıtlaması olan insanların hayatlarını kolaylaştıracak ürünler değerlendirildi

Engellilerin teknolojiye erişimi hakkında bilgi veren Nigar Evgin, “Engelliler dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturarak, 650 milyon insanı temsil ediyor. 1980'den bu yana 60 yaş ve üstü insanların sayısı ikiye katlandı ve 2050 yılında bu sayının 2 milyara ulaşması bekleniyor. Herhangi bir engel ile yaşayan bireyler, sosyal hayata dahil olmak için her geçen gün daha fazla teknolojik desteğe ihtiyaç duyuyor ve daha fazla mobil cihaz, teknoloji uygulamaları ve mobil hizmetleri kullanıyorlar” dedi.

Yarışmada, “Erişilebilirlik - Kolay Kullanımlı En İyi Mobil Ürün, Hizmet veya Uygulama” kategorisinde; zihinsel, işitsel, hareket, görme veya diğer sınırlılıkları nedeniyle bağımsız yaşama koşullarında kısıtlaması olan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanan ürünlerin değerlendirildiğini belirten Nigar Evgin, “Değerlendirme sırasında ürünlerin, engelli insanların yaşam kalitelerine katkısı ile sosyal kaynaşmanın yolunu açması yönündeki başarısını göz önünde bulundurduk. Özellikle; ürünün etkinliği, satın alma kolaylığı, kullanım kolaylığı ve erişilebilirliği, evrensel tasarımı, mobil ürüne entegrasyonunu dikkate aldık.” dedi.

TSÇV Hakkında:

TSÇV, Türkiye’de CP konusunda geniş bir yelpazeye sahip ilk ve tek kuruluştur. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 35.569 m2 alan üzerinde; TSÇV önderliğinde hizmet sunan Metin Sabancı Merkezi’nde; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Erken Müdahale Birimi, Metin Sabancı Okulları ve Yaratıcı Sanatlar Terapisi birimi bulunmaktadır. TSÇV; bir taraftan rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri ile CP’li bireylerin topluma katılımını desteklerken, diğer taraftan farklılıkları anlamaya ve anlatmaya çalışmaktadır. Kurulduğu günden bugüne 15.000 çocuğa ve ailesine hizmet vermiş ve destek olmuştur. Günümüzde; yeni yapılanma, yeni bakış açıları ve yaklaşımlar eşliğinde binlerce çocuk ve ailesine destek olmaya, çözümler sunmaya devam etmektedir.

Detaylı bilgi için: www.tscv.org.tr