Trump Towers ile 23 Nisan

Trump Towers AVM, çocuklara özel 23 Nisan programı ile çocukların unutamayacakları bir etkinlik hazırlıyor. 16-30 Nisan tarihleri arasında da devam edecek olan etkinlik çocuk katında çocukları bekliyor.

15 Mart tarihinde kapılarını misafirleri için açmaya hazırlanan Trump Towers AVM’de bu yıl 23 Nisan coşkusu bir başka yaşanıyor. Türkiye’de ilk kez ve tek olarak Trump Towers AVM çatısı altında yer alan çocuk katında birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinlikler çocukları bekliyor.

Çocuklara özel 23 Nisan programı

Çocuk misafirlerinin özel bir anlam taşıdığı Trump Towers AVM, bu yıl onların bayramında çocuk katında onlar için çok özel bir program hazırlıyor. 16 – 30 Nisan tarihleri arasında Trump Towers AVM’yi ziyaret edecek çocuklar Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin Türkiye genelindeki 140 okulun katılımıyla onlar için hazırladığı birbirinden keyifli etkinliklerle eğlenceli dakikalar geçirecek. Trump Towers AVM 23 Nisan Kutlamaları çerçevesinde çocuklar, farklı atölye çalışmalarından AVM süsleme etkinliklerine, tiyatro ve dans etkinliklerinden koro çalışmalarına kadar birçok alanda eğlenceli organizasyonlara imza atacaklar. Ayrıca Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen Karikatür Sergisi’ni de gezme imkanı bulacaklar.

Tüm bu etkinliklerin yanı sıra Türkiye’de ilk kez Trump Towers AVM’de yerini alan Disneyland Tiyatro da 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde minik ziyaretçilerini bekliyor.