Trump AVM'den çocuklara özel 23 Nisan şenliği

Trump Alışveriş Merkezi’nde 23-27 Nisan tarihleri arasında çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenleniyor. Özel çocuk katında düzenlenecek ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şenlikte, tüm çocuklar “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” coşkusunu doya doya yaşayacaklar.

Çocuklar tiyatroya doyacak

Dört gün boyunca düzenlenecek tiyatro etkinlikleri kapsamında;

23 Nisan Perşembe “Vız Vız Arı Bazi”, 24 Nisan Cuma “Prensesin En güzel şarkısı”, 26 Nisan Cumartesi “Alice Harikalar Diyarında”, 27 Nisan Pazar “Küçük Pandalar” çocuk katı sahnesinde sergilenecek. Tüm tiyatrolar saat 13.00’te başlayacak.

Çocuk katında yüzde 20 indirim

Anne babalara müjde! 23 Nisan Çarşamba günü çocuk katındaki mağazalarda yüzde 20 indirim uygulanacak. Kampanyaya dahil olan mağazalar; Doa, Karamela, Mamino, Alex, Original Marines ve Toyzz Shop

Küçük ziyaretçiler 23 Nisan’da çizgi karakterlerle buluşuyor!

Televizyon ekranlarında birçok sevilen animasyon karaktere hayat veren Graffi 2000 ekibinin hazırladığı eğlenceli aktiviteler Trump Alışveriş Merkezi’nde gün boyu çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatacak.

14:30-15:15: Koca kafalar özel gösterimi ile koca kafalar şarkı yarışması. Ayrıca yarışmaya katılan küçük misafirlere CookPlus’tan sürpriz hediyeler var.

15.30-16.15: Çınar özel gösterimi ile karaoke etkinliği. Etkinliğe katılan küçük misafirlere CookPlus’tan sürpriz hediyeler var.

16.30-17.15: “Koş Sabri Koş” oyun etkinliği

17.30-18.00: Dizi kostümlerine bürünen Çınar karekteri ile çekimler

Her etkinlik arasında ise “Bella Mella Mee”, “Çürük Ali” ve “Mikrop Necati Gösterimleri” ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Graffi karakterleriyle 23 Nisan’da gün boyu fotoğraf keyfi

23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar Graffi karakterleriyle buluşarak ücretsiz fotoğraf çekimine de katılabilecek. Siz de Trump Alışveriş Merkezi’ne uğrayın, hem keyifli alışverişin tadına varın hem de 23 Nisan coşkusunu eğlenceli aktivitelerle çocuğunuza yaşatın.