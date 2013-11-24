Trump AVM'den çocuklar için drama atölyesi
Çocuklara özel eğitmenlerden ücretsiz drama dersi…
Trump Alışveriş Merkezi, Kasım ve Aralık ayı boyunca Doğan Egmont ve Can Çocuk işbirliği ile çocuklara özel ücretsiz drama atölyesi gerçekleştiriyor.
İstanbul’un kalbi Mecidiyeköy’de yer alan Trump Alışveriş Merkezi’nde, Kasım ve Aralık ayı boyunca, Doğan Egmont ve Can Çocuk yayınlarından seçilen çocuk kitapları drama atölyesinde canlandırılacak. Çocuklar sevdikleri hikayelerin kahramanı olup, özel eğitmenlerden ücretsiz drama dersleri alacaklar.
Drama atölyelerine katılacak çocuklar, masal kahramanlarının maket görselleri ile hazırlanmış özel sahnede tiyatro eğitimi alacak. Kendilerini ifade etme, yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.
Drama atölyeleri, 12:00 – 13:15, 13:15 - 14:45, 15:00 – 16:15, 16.30 – 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Drama Atölyesi Programı
24 Kasım Pazar / Sherlock, Lüpen ve Ben
30 Kasım Cumartesi / Canavarkadaş
1 Aralık Pazar / Şapşal’ın Günlüğü
7 Aralık Cumartesi / Küçük Kara Balık
8 Aralık Pazar / Charlie'nin Çikolata Fabrikası
14 Aralık Cumartesi / Matilda
15 Aralık Pazar / Komutan Anti
Detaylı bilgi için: 0212 348 78 67
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle