Trump AVM’den çocuklara 23 Nisan sürprizi…
Ülkemizin yanı sıra dünya çocuklarının da çok sevdiği çizgi film Sonic Boom’un baş karakteri hızlı kirpi Sonic, özel şovuyla Türkiye’de ilk kez Trump AVM sahnesinde olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Trump AVM’de çocuklarla buluşacak olan Sonic, onlarla bol bol dans edip fotoğraflar da çektirecek. Gösteri 21 – 23 Nisan tarihleri arasında ve tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.
HIZLI KİRPİ SONİC ÖZEL ŞOVUYLA TÜRKİYE’DE İLK KEZ TRUMP AVM’DE!
Trump Alışveriş Merkezi, 21-23 Nisan tarihleri arasında, dünyaca ünlü çizgi dizi Sonic Boom’u çocuklarla buluşturacak. Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de kurulacak sahnede özel gösterisini sergileyecek olan hızlı kirpi Sonic, çocukları eğlenceye doyuracak. Sonic, çocuklarla dans edecek, neşeli aktiviteler gerçekleştirecek ve bol bol fotoğraf çektirecek.
ÇİZGİ FİLMİN POSTERİ HEDİYE EDİLECEK
21-23 Nisan tarihleri arasında her gün 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde gerçekleşecek olan şovda tüm çocuklar hızlı kirpi Sonic ile 23 Nisan’ın tadını çıkaracak. Gösteri sonunda hızlı Kirpi Sonic ile fotoğraf çektirme fırsatını yakalayacak olan çocuklara ayrıca ünlü çizgi filmin posterleri de hediye edilecek.
Keyif dolu gösteri tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle