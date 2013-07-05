Trump Alışveriş Mağazaları'nda ekstra %20 indirim

Trump Alışveriş Merkezi’nden ziyaretçilerine kaçırılmayacak yaz hediyesi. Trump mağazalarında Temmuz ayı boyunca her Pazar günü ekstra yüzde 20 indirim var.Trump'a pazar günü gelin, mağazaların kendi indirimi dışında ekstra yüzde 20 indirim kazanın.İlk gün 7 Temmuz Pazar…

İstanbul’un kalbi Mecidiyeköy’de bulunan Trump Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine kaçırılmayacak bir yaz hediyesi sunuyor. Temmuz ayı boyunca her Pazar günü “İndirimin İndirimi” kampanyasını gerçekleştirecek olan Trump Alışveriş Merkezi, kampanyaya katılan mağazalarından alışveriş yapan herkesi ‘kasada ekstra yüzde 20 indirim’ fırsatıyla buluşturacak. Mağazaların kendi indirimlerinin yanı sıra ekstra yüzde 20 indirim sadece Trump Alışveriş Merkezi’nde olacak.

Ziyaretçiler Pazar günü Trump Alışveriş Merkezi’ne gelip kampanyaya katılan mağazalardan alışveriş yaptıkları takdirde aldıkları ürünün indirim oranı her ne olursa olsun ekstra yüzde 20 indirim daha kazanacak. Herhangi bir indirim olmayan üründe de yine kasada yüzde 20 indirim uygulanacak.

Bu haftanın ekstra yüzde 20 indirimli mağazaları hangileri?

‘Trump’ta her Pazar indirimin indirimi’ kampanyası 7 Temmuz Pazar günü başlıyor. Her Pazar günü farklı mağazalar kampanya katılımcısı olacak. İlk haftanın katılımcı mağazaları ise şunlar: Divarese, e-bebek, Hummel, İnci, İpekyol, Kiğılı, Roman, Stefanel ve Twist

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