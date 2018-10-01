Tropicana Bahçe Okulları projesi

PepsiCo öncülüğünde 2014 yılında başlatılan “Tropicana Bahçe Okulları Programı” kapsamında çiftçilere; eğitimler veriliyor, yerel meyve ağaçlarının fidanları dağıtılıyor, doğru uygulamalarla dikim ve yetiştirme bilgilendirilmesi yapılarak yerel meyvelerle ilgili mirasın korunması ve sürdürülmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Ambalaj üzerine meyve suyunun yöresini yazabilen tek marka olma özelliği taşıyan Tropicana, Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 şehirde Tropicana Bahçe Okulları eğitimlerine devam ediyor. Ülkemizin hazineleri olan yerel meyveleri koruma hedefiyle eğitimleri sürdüren Tropicana, Adana, Malatya, Gaziantep, Konya, Afyon ve Bursa’dan sonra Amasya ile devam ediyor.

Ülkemizin yöresel meyve fidanlarının uygun şekilde dikilip, yetiştirme ve bakım süreçlerinde en doğru uygulamalarının sağlanmasının hedeflendiği projede, eğitimler Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Türk meyveciliğinin geleceği için önemli katkılar sağlama hedefiyle yola çıkılan projede verilen eğitimlerin içerikleri çiftçilerin ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Tropicana Bahçe Okulları kapsamında Amasya’da çiftçilere; “Finansal Kaynak Yönetimi”, “Bireysel Potansiyel Keşfi“, “Çiftçinin Vizyona Olan Yolculuğu” ve “Elma Üretiminde Zirai Mücadele Yöntemleri” olmak üzere dört ana başlıkta seminer verildi. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan çiftçilere ise BÜYEM tarafından sertifikaları verildi.

Tropicana ile Türkiye’nin tercih edilen yerel meyvelerini artık isimleriyle özdeşleşmiş, çok bilinen yörelerinden toplayıp ambalajlayarak sofralara sunduklarını ve yerel meyveciliği desteklediklerini belirten PepsiCo Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Evrim Şen şöyle devam ediyor:

“Tropicana olarak sadece Amasya bölgesindeki üreticilerden elma tedariği sağladığımız ve bu aldığımız elmalardan meyve suyu üretimini gerçekleştirdiğimiz için Türkiye’de meyve suyu kutularının üzerinde %100 Amasya Elma Suyu yazabilen tek marka olarak öne çıkıyoruz. Tropicana, Amasya bölgesinde üretim yapan ortalama 150 aile çiftliğinden alım gerçekleştiriyor. Amasya elması yerel dilde Misket Elması olarak adlandırılan bir elma cinsi… Bu cins elmalar kedine has mayhoş bir tat ve mistik bir koku barındırıyor. Bu eşsiz tat ve koku Amasya yöresinin ve yaylalarının kendine özgü ikliminden kaynaklanıyor. Normal şartlarda bodur tip elma ağaçları en fazla 3 yıl içerisinde meyve veriyor. Amasya misket elması ağaçları ise en az 8-10 yıl sonra meyve vermeye başladığı için bu ağaçların elmalarının tatları oturmuş yapısı ile öne çıkıyor. Amasya bölgesindeki elma hasatları yüzde 70 oranında kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sebeple hem kadın istihdamı gerçekleştirilirken hem de kadınların özenli toplama teknikleri sayesinde elmalar ve ağaçlar zarar görmüyor.”

BÜYEM Merkez Müdürü Dr.Tamer Atabarut, Tropicana Bahçe Okulları ile Türk meyveciliğine verilen desteği şöyle anlatıyor: “Tropicana Bahçe Okulları projesi kapsamında PepsiCo ile birlikte meyve yetiştirme konusunda zaten büyük bir uzmanlığa sahip olan çiftçilerimiz için bir dizi eğitim programları uyguluyoruz. Bu programlarımızın arasında üretimde süreklilik sağlanabilmesi adına; çiftçinin mesleğe uyumu, birinci kuşaktan ikinci ve üçüncü kuşağa geçişte üretimin devamlılığı gibi konular yer alıyor. Aynı zamanda tüm enerjisini üretime harcayan çiftçilerimizin üretim sonrasında karşılaşacakları; lojistik yönetimi, bankalar ile ilişkiler ve çiftçilere uygun yatırım araçlarının belirlenmesi konuları da eğitim programımızda bulunuyor. Burada temel hedefimiz meyve üreticilerimizi her duruma adapte ederek verimli bir çalışma hayatına hazırlayabilmek.”

BİNE YAKIN ÇİFTÇİYE ULAŞILDI

Yerel yönetimlerin desteklerinin alındığı “Tropicana Bahçe Okulları Programı” ile bugüne dek toplam 1000’e yakın çiftçiye eğitim verildi, 12 bin adet yerel meyve ağaç fidanı çiftçilere dağıtıldı.

Türk meyveciliğinin gelişimini destekleyerek, meyve suyunda Türkiye’de kişi başı tüketimi büyütmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Tropicana, farklı paket ve boylardaki Bursa Şeftali Nektarı, Afyon Vişne Nektarı, Malatya Kayısı Nektarı, Amasya %100 Elma Suyu, Anadolu Karışık Meyve Nektarı, Antalya Nar Nektarı, Geyve Ayva Nektarı çeşitleriyle meyve suyu severlerle buluşmaya devam ediyor.