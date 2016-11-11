Troll’leme sırası sizde!

Merakla beklenen animasyon filmi “Trolls”u yakından yaşamak istemez misiniz? Miniklerin çok sevdiği Trolls’ler, Capitol Alışveriş Merkezi’nde renkli saatler sunuyor! Minik katılımcıların troller gibi şarkı söyleyip dans edecekleri etkinlik alanı, 30 Kasım’a kadar Capitol Alışveriş Merkezi’nde…

KÜÇÜK BİRER TROLL’E DÖNÜŞÜN!

Minik misafirler kendi troll pop- up kartlarını da tasarlayacaklar, hep birlikte dans edip troll ormanında çılgınca eğlenecekler. Troll saçı takarak fotoğraf çektirebilecek tabletlerde yer alan troll oyunları ile ormanda birer troll gibi dolaşacaklar. Aileleri ile birlikte Troll’lere dönüşebilecekler.

Ateş başı hikayeler ile Troll’leri öğrenecek ve alandan ayrılırken Troll sertifikası alacaklar.

EN ŞANSLI TROLL’E BİLET!

Miniklerin yeşil fon önünde fotoğrafları çekilerek, en sevdikleri Troll karakterleriyle aynı kareye yerleştirilecek. Katılımcılar için belirlenen hashtag ile instagramda paylaştıkları fotoğraflarının çıktısını alırken, her 20 resimde 1 şanslı minik katılımcı film bileti kazanma şansı bulacak!