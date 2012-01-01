Trio sinemalarında "Cinefil" sizleri bekliyor!

Wings Cinecity Trio sinemasında siz çocuklar için hafta sonu en güzel filmleri afacan mı afacan sevimli mi sevimli yeni arkadaşınız Cinefil ile izlemeye hazır mısınız?

Eğlenceli dünyanıza yeni katılan arkadaşınız Cinefil ile hafta sonu Wings Cinecity Trio'da film izlerken sizlere armağan edeceği boyama kitabı ve boyama kalemlerine bayılacaksınız. Ayrıca Mezzaluna ve Sosa tarafından sizler için hazırlanan özel indirimli menüler ile sinema sonrası keyifli bir öğle yemeği yiyebilirsiniz... Bu hafta 3 boyutlu "Sevimli Hayvanlar" ve eğlenceli animasyon "Rango" Wings Cinecity Trio'da!



Her gün 10:30 Çocuk Seansı

18 Mart - 24 Mart haftası Etiler Wings Cinecity sinema salonunda "Çılgın Dostlar3" filminde Boog ve Elliot'un çılgın sirkteki komik maceralarını izleyeceksiniz... Trio, Olivium ve Kipa sinema salonlarında kimlik bunalımına girmiş bir bukalemun olan Rango'nun vahşi doğadaki ve vahşi batıdaki eğlenceli macerasına bayılacaksınız...



En güzel çocuk filmlerini yaşıtlarıyla birlikte diledikleri gibi seyrederken, bu seansta reklamlar bile çocuklara göre ayarlanıyor...

