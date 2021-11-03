Triger zinciri nedir, kopar mı ve ne zaman değişir? Triger zinciri değişir mi ve ne zaman değişir

İçten yanmalı motorların hepsine triger zinciri yada başka bir deyişle triger seti bulunmaktadır. Araç üreticilerin yaptıkları tercihlere göre, bir takım araç modellerinde triger zinciri kullanılırken bazı araçlarda ise yeni teknoloji olan triger seti kullanılmaktadır. Her iki ekipmanda aynı görevi üstlenmektedir. Arasındaki fark, triger zinciri metal malzemeden yapılırken, triger kayışı ise kauçuktan yapılmaktadır.

Triger Zinciri Nedir?

Triger zincirinin bilinen bir diğer adı da eksantrik zinciridir. Bu isim "Timing Belt" veya "Timing Chain" olarak da adlandırılmaktadır. İçten yanmalı olarak çalışan motorların en önemli parçalarından bir tanesidir. Triger zincirinin yapısı aynen bisiklet zincirinde olduğu gibidir. Sadece aracın tercih edilen modeline göre tekli, ikili veya üçlü şekilde üretilebilmektedir.

Triger Zinciri Kopar mı ve Ne Zaman Değişir?

Motorun içindeki ateşleme sisteminin başarılı bir şekilde çalışması için motorun gerekli miktarda hava ile yakıt karışımına ihtiyacı olmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması için motor valflerinin yerinde ve doğru şekilde açılması gerekmektedir. Valflerin tam zamanında açılıp kapanabilmesi için ise krank mili adı verilen mil ile eksantrik yani triger milinin aynı hızda birlikte dönmesi gerekmektedir. Bu dönme sonucu oluşan senkronizasyon triger zinciri tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle ikili zamanlamanın tam zamanında olması gerekmektedir.

Triger zincirinin kopma ihtimali vardır. Böyle bir ihtimal aracın motorunda büyük problemlere yol açabilmektedir. Yani bu milin kopması ile birlikte krank mili ile triger milinin dönme zamanı bozulur motorun yanma sistemi bozulur. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında ise piston ile valfler birbirine çarpabilir. Bu nedenle zamanında değiştirilmeyen triger zinciri kopabilir ve çok ciddi hasarlar çıkmasına sebep olur.

Triger Zinciri Değişir mi ve Ne Zaman Değişir?

Bu zincirin yağlanmasına gerek yoktur. Belirli periyotlarda bakımına gerek duyulmamaktadır. Bu zincir araçta kullanılan motor yağı tarafından düzenli olarak yağlanır. Bu sebeple düzenli motor bakımının yapılması, triger zinciri bakımının da yapıldığı anlamına gelmektedir. Yani düzenli bakımlar bu kayış içinde önemlidir. Eğer gereğinden az motor yağı olursa bu zincir esner ve kırılır.

Triger kayışının ömrünün uzaması için araç motor yağ bakımının zamanında yapılması gerekmektedir. Hem de bu işlemin kaliteli ve doğru bir motor yağı ile yapılması gerekir. Bunun için doğru yağ ve doğru miktar önem arz etmektedir. Triger zinciri değişebilen ekipmanlar arasında bulunmaktadır. Bu aracın marka, model ve kilometresine göre değişiklik gösterebilir. Araç bakım zamanları ile triger zincirinin değişim zamanı birbiri ile aynı olmayabilir.

Triger zincirinin değişme zamanı iyi takip edilmelidir. Eğer motordan bir ses geliyorsa en kısa zamanda bir uzmana başvurulması gerekir. Çünkü bu aracın triger zincirinin değişmesi gerektiği anlamına gelebilir. Aynı zamanda aşınmış bir zincir motorun performansını etkiler. Hatta araç çalışırken zorlanabilir. Motorun ateşleme zamanı geç olabilir. Aynı zamanda triger zincir değişimi ekonomik yakıt kullanımı sağlar.

Eğer araçtan tıkırtı şeklinde ve sert bir ses hissedilirse triger zincirinin değişmesi gerektiği anlamına gelir. Çünkü bu ses zincir gergisinden kaynaklı olabilir. Aynı zamanda motor arıza ışığı yandığı zamanda değişim gerektiği anlaşılabilir. Aracın kilometre olarak 200 bini bulması halinde bu zincir değiştirilmelidir. Bazı modellere göre bu değer daha da aşağı çekilebilir.