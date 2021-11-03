Triger kayışı nedir, neden kopar ve ne zaman değişir? Triger kayışımı değişimi nasıl yapılır ve ne kadar sürer

Triger kayışını özellikle erkekler araçlara daha meraklı olduğu için çok iyi bilmektedir. Triger kelimesinin bir ticari marka olduğunu da bilirler ve İngilizce kelime olan trigger sözcüğü olduğu da bilinen bir gerçektir. Buradaki kelime çekici, tetik demektir. Kayışta zaten bu anlamlarda motorda kullanılmaktadır.

Triger Kayışı Nedir?

Motorlarda silindir kapağında yer alan eksantrik ile motor bloğunun en alt kısmında bulunan çalışmasını ise krank mili çıkıntısı arasında gerçekleştiren kasnaklar ve rulmanlar yardımı sayesinde boylamasına yerleştirilen kayışa triger kayışı denmektedir.

Triger kayışı boylamasına yerleştirilmek zorunda değildir. Motorun tipine göre bu değişen bir durumdur. Motor tipine göre triger kayışının enlemesine yerleştirildiği durumlar da vardır. Triger kayışı egzoz ve emme supaplarını hareket ettirmektedir.

Triger Kayışı Neden Kopar?

Triger kayışı belirli bir zaman sonra kullanıma bağlı olarak da kopma yapabilmektedir. Bunun ise temel olarak iki sebebi vardır. Triger kayışı yumuşak bir malzeme olan kauçuk ürününden yapılmaktadır.

Triger kayışının bir tarafının dişli olmasının nedeni kasnakları ve motordaki dişlileri kontrol altına almaktır. Triger kayışının kopması kullanılan süreye ve kilometreye bağlıdır. Yumuşak olan ve tiger kayışını meydana getiren kauçuk olan bu malzeme zamanla kilometreye bağlı olarak motor içindeki sürtünme ve ısınma nedeniyle kopmaktadır.

Triger Kayışı Ne Zaman Değişir?

Triger kayışını değiştirmek için ömrünün dolmasını beklemeye gerek yoktur. Triger kayışının değiştirilmesi amacıyla öncelikle triger kayışının oto servisleri tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrol süresi ise yapılan kilometreye göre belirlenmektedir. Bireyler üç yıldan kısa bir zamanda 90 bin kilometreyi gerçekleştirdiyse triger kayışı kontrol edilir ve değiştirilebilir.

Buradan da anlayacağımız gibi triger kayışı 3 yıl içinde 90 bin kilometre yapıldıysa değiştirilmelidir.

Triger Kayışı Değişimi Nasıl Yapılır?

Triger kayışı değişimi karışık bir iştir. Özel değişim araçları olmadan yapılamamaktadır ve uygulamadan uygulamaya da değişim değişkenlik göstermektedir.

Motora özel talimatlar triger kayışı değişiminde önemlidir. Ortalama sekiz adımda triger kayışı değiştirilmektedir ve monte edilmektedir. İşte bu adımlar şöyle sıralanmaktadır:

Birinci adımı şu bilgiler oluşturmaktadır; Zamanlama işaretlerinin doğru şekilde olduğundan emin olunmalıdır. TDC krank mili göstergesi önemlidir. Distribütör yuvasında triger işaretine göre hizalı distribütör rotoru kontrol edilir. Motor bloğundaki işaretle hizalı kam mili kasnağı triger ucuna dikkat edilir.

İkinci adımı ise şu bilgiler oluşturmaktadır; Yeni kayış kasnaklar üzerine yerleştirilir. Zorlanmadığı kontrol edilir. Kullanılmış kayın yeniden monte edilmez. Bu yüzden de gerginlik değeri bu aşamada yeni kayış için yeniden hesaplanır.

Üçüncü adımı şu bilgiler oluşturmaktadır; Gergi ayarlama civatası yavaş bir şekilde gevşetilir. Bu durumda kayışa karşı geri bir esneme olmalıdır. Gerginin kayışa vurmamasına dikkat edilerek özenle gergi işlemi gerçekleştirilmelidir. Gergi yayının iyi tutturulması gerekir. Gergi genelde yay ile tutturulur. Bu durum yoksa araç üreticisinin tavsiyesine uyulur.

Dördüncü adım şu bilgileri içermektedir; Krank mili en az iki defa tam tur döndürülür. Bunun yapılmasının nedeni ise kayışta oluşabilecek genişlemeleri gidermek ve kayış dişlerinin kasnak yivlerine tam oturmasını sağlamaktır.

Beşinci adım şu bilgileri içermektedir; Gergi genişletilir ve kayışın yeniden gerdirilme işlemi yapılır. Gerginlik testi uygulanır. Araç üreticinin bilgisine göre sıkma ayarları düşünülerek gergi ayarlaması sağlanarak pivot cıvataları sıkılır.

Altıncı adım şu bilgileri içermektedir; Çıkarılan parçalar yeniden yerine takılır. Burada triger kayışı kaplaması da yeniden takılır. Bütün cıvataların araç üreticisinin önerisine göre sıkılıp sıkılmadığı kontrol edilir.

Yedinci adım şu bilgileri içermektedir; Toprak kablosu yeniden bağlanır.

Sekizinci ve son adım şu bilgiler içermektedir; Motor başlatılır. Ateşleme zamanlaması kontrol edilir. Gerekli son ve tüm ayarlamalar yapılır.

Triger Kayışı Değişimi Ne Kadar Sürer?

Triger kayışının değişimi yukarıda sayılan önemli adımların gerçekleştirilmesi ve kontrollerin yapılmasıyla zor bir iş olduğu için uzun sürebilmektedir. Bu durum triger kayış değişimi için aracı götürdüğünüz otomobil servis elemanlarının çalışma performansına da dayanmaktadır. Genelde triger kayışı değişimi için bir kaç gün sürücüden istenmektedir.