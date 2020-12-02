Trend alarmı: Ev dekorasyonunda bambu detaylar

Ev dekorasyonu herkesin zevkine göre değişebilir. Bazı trendler var ki, zevkler ne olursa olsun mutlaka ufakta olsa evlerde yer alıyor. İşte bunlardan biri de bambu detaylar. Daha önce yazlık evlerde sık sık kullanılan bambu eşyalar artık evin her odasına girdi.

- Balkonunuza yazlık havası verebilirsiniz

Tamamı bambu mobilyalardan oluşan bir balkon düşünün. Size de yazlık evleri anımsatmadı mı? Tamamıyla kullanmak istemezseniz de bambu koltuk takımı veya bambu bir masa ortamı ferahlatmaya yetecektir.

- Banyonuzun havasını değiştirin

Evin her yerinde kullanabileceğiniz bambunun kullanımının en sık olduğu yer de banyodur. Bunun sebebi ise neme, suya ve kirece karşı dayanıklı olmasıdır. Banyo lavabosundan büyük bir küvete kadar pek çok şekilde kullanabileceğiniz gibi banyo dolaplarını da bambu tercih edebilirsiniz.

- Sadece bitkisi bile yetecek

Mobilyalarını kullanmak istemiyor ama evinizde bambu detaylara yer vermek istiyorsanız bitkisini de tercih edebilirsiniz. Bambu özellikle de beyazın hakim olduğu oturma odası ve mutfaklarda harika bir aksesuar olabilir.

- Evinizi bambuyla aydınlatın

Sadece küçük detaylar olarak yer vermek istiyorsanız, bambu avizeler veya aplikler çok kullanışlı olabilir. Evinize katacağı otantik görünümün yanı sıra ferah bir izlenim de verecektir. Eğer tavanınız da ahşapsa daha da sıcak bir odaya sahip olmanızı sağlayacaktır.

- Harika sunumlarınızın başrolü

Bambunun en sık kullanıldığı yerlerden biri de mutfak eşyalarıdır. Çataldan, bardağa kadar pek çok mutfak eşyasında kullanılan bambu, harika sunumlar hazırlamanız için de size yardımcı olacaktır. Hatta bambu malzemelerin kullanıldığı konsept kafeler de git gide çoğalıyor.