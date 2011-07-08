Transformers Bu Sefer Üç Boyutlu!

Transformers: Ay’ın Karanlık Yüzü ilk haftadan 207. 419 izleyicisi ve 2.367.922 TL hasılat ile serinin en başarılı filmi oldu. 3 boyutlu teknolojisiyle seyircilerine mükemmel dakikalar yaşatacak film, serinin önceki filmlerinin gişe rakamlarını geride bırakacak gibi gözüküyor.

3 boyutlu sinemada en son teknolojinin kullanıldığı görsel bir şölen niteleğindeki Transformers: Ay’ın Karanlık Yüzü’nde yapımcılığı Steven Spielberg üstlenirken yönetmen koltuğunda serinin önceki filmlerini de yöneten Michael Bay oturuyor.

Transformers: Ay’ın Karanlık Yüzü’nde insanların müttefiki Autobotlar ve baş düşmanları Deceptikonlar arasındaki süre gelen savaş, Amerikalılar’ın 1969’da Ay’a insanlı uzay aracı göndermesinin ardındaki perde arkası ortaya çıkınca tekrar alevleniyor. Autubotların dostu Sam Witwicky rolünde Shia LaBeouf yeniden karşımıza çıkarken kendisine İngiliz model Rosie Huntington Whiteley eşlik ediyor. Filmde Josh Duhamel, Tyrese Gibson ve Patrick Dempsey gibi ünlü isimlerle birlikte John Turturro, John Malkovich ve Frances McDormand gibi usta oyuncular da yer alıyor.