Trabzon ramazan etkinlikleri İpekyolu Fuar Alanı'nda!

Yenimahalle'deki İpekyolu Fuar alanında gerçekleştirilecek etkinlikler 6 Haziran Pazartesi günü akşamı saat 21.00'da yapılacak açılışla başlayacak. 2015 Dünya Kur'an'ı Kerim okuma birincisi Ferruh Muştuer'in Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayacak açılışta Trabzon Büyükşehir Belediye Kanuni Mehter Takımı da konser verecek. Etkinlikler kapsamında yapılacak sahne programları 3 Temmuz Pazar günü, diğer etkinlikler ise 10 Temmuz Pazar günü sona erecek.

HER YAŞA HİTAP EDEN PROGRAMLAR

Saat 22.00'da başlayacak etkinliklerde dini sohbet programları, Mehteran konserleri, Hacivat-Karagöz, skeçler, Meddah gösterileri, ney dinletileri, yarışmalar, tiyatro oyunları gibi programların yer alacağı etkinlikler teravih namazlarından sonra başlayacak. Her yaşa hitap eden programlarla 7'den 70'e her Trabzonlu ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşayacak.

NELER VAR?

Etkinlikler kapsamında ilk tasavvuf musikisi konserini 10 Haziran Cuma günü akşamı Mustafa Fidan verecek. 12 Haziran Pazar günü Eşref Ziya Terzi, 17 Haziran Cuma Mehmet Kemiksiz, 21 Haziran Salı günü Umut Mürare ilahi ve ezgi konserleri ile Trabzonlularla birlikte olacak. 24 Haziran Cuma günü akşamı ise 2015 yılında yapılan 25 yaş altı Dünya Kur'a-Kerim birincisi Mohamed Ragab Abdulgayed Basis'in Kur'an tilavetinin ardından topluca teravih namazı kılınacak. 26 Haziran Pazar günü Sedat Uçan, ilahi konseri, 28 Haziran Salı günü akşamı ise Hüseyin Serdar Birinci tasavvuf musikisi konseri verecek. Etkinliklerin sahne programı Celaleddin Ada'nın vereceği tasavvuf musikisi konseri ile 3 Temmuz Pazar günü sona erecek.

İLÇELERDE İFTAR PROGRAMI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bu ramazanda da ilçelerde iftar programları düzenleyecek. İki yıldan beri yapılan ve büyük ilgi gören iftar programları ile ilçelerdeki vatandaşları bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi bu yıl da tüm ilçelerde iftar verecek. İlçe belediyeleri ile ortaklaşa düzenlenecek iftar programlarına vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. İlçelerde yapılacak iftar programlarının ilki ramazan ayının birinci günü Hayrat'ta yapılacak.