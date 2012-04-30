Trabzon, 13. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali

Trabzon’da 2 – 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği 13. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali' ne, ülkemizin yanı sıra 10 farklı ülkeden katılan tiyatro grupları 15 farklı oyun sahneleyecek.

“Yerli ve yabancı eserlerle Türk toplumunun genel eğitimini, yurt ve güzellik sevgisini, dil ve kültürünü yükseltmek, Türk Tiyatrosu’nun yurt içinde gelişmesini ve yaygınlaşmasını, yurt dışında tanıtılmasını sağlamak, Türkçe’yi en güzel şekilde seslendirmek, Türk kültürünü benimseyerek temel değerler üzerinde doğru yargılara varmasını sağlamak; sanat ve estetik duygusunu geliştirmek” amaçları doğrultusunda yerleşik sahnelerdeki temsillerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı turneleri düzenleyen, festivallere katılan, ulusal ve uluslararası festivaller düzenleyen Devlet Tiyatroları Festivali.

Festival; 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da imzalanan Karadeniz çevresindeki ülkelerin ekonomik işbirliği projesine katkı sağlamak, bu bağlamda Türkiye’nin, Karadeniz’in ve Trabzon kentinin kültürel alanda tanıtılmasını sağlamak amacıyla 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde başlatıldı. Devlet Tiyatroları, kültür ve sanat alanında öncü kurum olarak üzerindeki sorumlulukla ve bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için her yıl öncekine oranla daha da gelişen bir festival çalışmasını gerçekleştiriyor. Bu süreçte Kültür Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Trabzon Valiliği, Trabzon Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sponsor Firmalar, Devlet Tiyatrosu çalışanları hep birlikte hareket ederek ortak bir çalışma zemini oluşturdu. 2006 yılında sınırları genişleyen festival “Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali” adını alarak, Karadeniz’e kıyısı bulunmayan ülkelerin de katılımı sağlandı.

148 değişik oyunla 188 temsil

Festival’in ilk yılından bugüne kadar: Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, Kırım, Beyaz Rusya, Sırbistan, Azerbaycan, Ermenistan, Arnavutluk, İran, Yunanistan, Fransa, Çin, Slovenya, Makedonya, İsviçre, İtalya, KKTC, Polonya, İspanya, İsrail, Kazakistan, Almanya, İrlanda, Litvanya, Tataristan, Japonya, Hollanda, Endonezya, Macaristan, Norveç, Ekvador, ile Devlet Tiyatroları’nın değişik bölgelerinden farklı oyunların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, ülkelerin farklı tiyatro gruplarından 148 değişik oyun 188 kez temsil edildi.13 yıl boyunca festival oyunlarını yaklaşık 55.000 sanatsever izledi.

Festival açılışında “Barış” çağrısı!

Festivalin açılış oyunu, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı olan Aristophanes’in yazdığı, Yücel Erten’in yönettiği “Barış”; 2 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 20.00’de Trabzon Devlet Tiyatrosu, Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde Trabzon seyircisi ile buluşacak.

www.devtiyatro.gov.tr